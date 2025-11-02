  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo scandalo continua Emergono nuove email compromettenti sul legame di Andrea con Epstein

SDA

2.11.2025 - 12:02

Andrea con la sua ex moglie Sarah Ferguson
Andrea con la sua ex moglie Sarah Ferguson
KEYSTONE

Non accennano a fermarsi le rivelazioni sugli scandali che per anni hanno coinvolto Andrea Mountbatten-Windsor, terzogenito della regina Elisabetta II, privato del titolo di principe nei giorni scorsi dal fratello maggiore, re Carlo, sull'onda degli ultimi dettagli emersi sui media sui suoi rapporti con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein e con altri personaggi di dubbia reputazione.

Keystone-SDA

02.11.2025, 12:02

Rivelazioni che investono pure l'ex moglie del 65enne Andrea, Sarah Ferguson, e rischiano di minacciare ormai la posizione delle loro due figlie, Beatrice ed Eugenie, per ora risparmiate dall'umiliante revoca dei titoli di principesse.

A rilanciare il caso è fra gli altri il quotidiano britannico «The Guardian», che pubblica i contenuti di nuove email – rimbalzate dagli Stati Uniti – scambiate dall'ex duca di York con Epstein nel 2010, un anno dopo il primo arresto del finanziare per sfruttamento di minorenni.

Nei testi emersi adesso, l'allora figlio prediletto della regina Elisabetta afferma di sperare d'incontrare Epstein nonostante le sue vicende giudiziarie.

E riceve dal miliardario americano la sollecitazione a vedere Jes Staley, chiacchierato banchiere all'epoca al vertice del colosso JP Morgan e successivamente messo al bando nel Regno Unito per aver mentito alle autorità sulle sue relazioni con Epstein.

Ombre sul ruolo di «brand ambassador» di Sarah Ferguson

L'emittente pubblica britannica «Bbc», da parte sua, solleva ombre sul ruolo di «brand ambassador» (persona selezionata da un'azienda o un marchio per rappresentare e per promuovere il brand in modo positivo) rivestito a suo tempo da Sarah Ferguson (in cambio di compensi pari a quasi 1,9 milioni di franchi) per conto di una società di mining di criptovalute (la generazione di nuove monete virtuali) fondata a Las Vegas da un altro controverso uomo d'affari americano, Jay Bloom.

Personaggio incontrato dall'ex duchessa assieme alla figlia Beatrice e poi introdotto fra il 2018 e il 2019 allo stesso Andrea.

C'è stata perfino una visita guidata a Buckingham Palace, dove l'allora principe – sulla carta tuttora ottavo nella linea di successione al trono britannico – possedeva all'epoca ancora un ufficio, sotto il regno di sua madre, avendo continuato a svolgere incarichi di rappresentanza ufficiale della monarchia fino al 2020, prima della riesplosione dello scandalo Epstein.

Intanto da Washington alcuni esponenti americani del Partito democratico hanno invocato ieri una convocazione di Andrea al Congresso dinanzi alla commissione che sta esaminando il dossier Epstein.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Risolto il mistero dei cani blu nella zona di Chernobyl
Da Paese più pericoloso al mondo a paradiso di vacanze economiche
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour

Le ultime su Andrea

Addio titoli reali. Ecco perché l'ex principe Andrea potrebbe ricevere una somma a sei cifre

Addio titoli realiEcco perché l'ex principe Andrea potrebbe ricevere una somma a sei cifre

Terremoto a Palazzo. Andrea perde il titolo di principe: la famiglia di Virginia Giuffre rompe il silenzio

Terremoto a PalazzoAndrea perde il titolo di principe: la famiglia di Virginia Giuffre rompe il silenzio

Rabbia nel Regno Unito. Il principe Andrea vive nella Royal Lodge senza pagare l'affitto e senza rispettare gli obblighi

Rabbia nel Regno UnitoIl principe Andrea vive nella Royal Lodge senza pagare l'affitto e senza rispettare gli obblighi

Altre notizie

Scelta soprendente. Nel suo nuovo album la spagnola Rosalia canta anche in un dialetto italiano, ecco quale

Scelta soprendenteNel suo nuovo album la spagnola Rosalia canta anche in un dialetto italiano, ecco quale

Serie TV. Woody Harrelson è sicuro: «Mai più True Detective». Ecco perché

Serie TVWoody Harrelson è sicuro: «Mai più True Detective». Ecco perché

Cinema. Mia Goth alla conquista di Hollywood: da «Frankenstein» a «Star Wars»

CinemaMia Goth alla conquista di Hollywood: da «Frankenstein» a «Star Wars»