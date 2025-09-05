Il matrimonio del duca di Kent e di Katherine Worsley. imago stock&people

Lutto nella famiglia reale britannica: è morta a 92 anni la duchessa di Kent, Katherine, la più anziana fra i membri attivi superstiti di casa Windsor. L'annuncio è stato dato oggi direttamente da Buckingham Palace (la residenza ufficiale del regnate) in un comunicato in cui si esprime «profonda tristezza».

La duchessa era la moglie del 91enne duca di Kent, Edward, cugino della defunta regina Elisabetta II, che eredita ora il titolo di reale più avanti con gli anni; è spirata pacificamente la notte scorsa, si legge nella nota, nei suoi alloggi interni al complesso di Kensington Palace, una delle più importanti residenze reali inglesi presso Londra.

Unica figlia femmina di un baronetto, Sir William Arthington Worsley, e discendente attraverso un ramo della propria famiglia anche del generale e politico inglese Oliver Cromwell (1599-1658), Katherine sposò il duca nel 1961.

Dopo il matrimonio, durato ben 64 anni e da cui sono nati quattro figli, ottenne il titolo di Sua Altezza Reale la duchessa di Kent.

È stata fra l'altro a lungo madrina del celebre torneo londinese di tennis di Wimbledon, ruolo ereditato dopo il suo ritiro per ragioni d'età dalla quasi omonima Kate, la principessa di Galles Catherine (con la c), consorte dell'attuale erede al trono William.

I funerali sono previsti con il rito cattolico, fede a cui la duchessa, nata anglicana, s'era infine convertita.

Periodo di lutto ufficiale nella casa reale

Re Carlo III e la regina Camilla, che si trovano nella residenza di Balmoral, dove stanno completando le tradizionali vacanze estive in Scozia, hanno diffuso un messaggio a margine della proclamazione di un periodo di lutto ufficiale nella casa reale, in ricordo della defunta.

Intanto, tutte le bandiere e gli stendardi che sventolano sui vari palazzi e residenze delle monarchia sono già da oggi a mezz'asta.

«Il Re e la Regina – si legge nel messaggio – si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti, nel dolore per la loro perdita e ricordano con affetto la devozione della duchessa verso le tante organizzazioni di beneficenza a cui ha associato il suo nome per tutta la vita, la sua passione per la musica, la sua empatia verso i giovani».

Il premier Keir Starmer rende da parte sua omaggio «alla compassione, alla dignità e al tatto umano» sempre dimostrati dalla scomparsa.