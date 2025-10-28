  1. Clienti privati
Lutto nel cinema È morta a 93 anni l'attrice Prunella Scales, star della televisione inglese

SDA

28.10.2025 - 18:22

Prunella Scales "ha fatto parte di un'epoca d'oro per la commedia britannica" e il suo talento "ha regalato a molte persone un'enorme gioia", ha affermato il premier britannico Keir Starmer. (Immagine del 2005)
Keystone

L'attrice britannica Prunella Scales, nota soprattutto per il ruolo di Sybil nella popolare sit-com della Bbc, l'emittente pubblica del Regno Unito, Fawlty Towers, andata in onda negli anni Settanta, è morta all'età di 93 anni.

Keystone-SDA

28.10.2025, 18:22

28.10.2025, 18:24

«Stava guardando Fawlty Towers il giorno prima di morire», hanno indicato i suoi familiari. Scales era vedova di un'altra star, l'attore Timothy West, scomparso un anno fa. Il loro matrimonio era durato per 61 anni ed entrambi i figli, Samuel e Joseph West, avevano seguito le orme dei genitori diventando attori.

Nella sua lunga carriera fra televisione, cinema e teatro, accorciata dalla diagnosi di demenza senile arrivata nel 2013, Scales ha ricevuto una nomination ai Bafta, gli Oscar britannici, e ha interpretato fra i molti ruoli anche quello della regina Elisabetta in Johnny English del 2003, parodia della saga di James Bond con Rowan Atkinson nei panni di un imbranato agente segreto, e in A Question Of Attribution, opera teatrale riadattata per la televisione nel 1991.

Tanti i tributi per l'attrice scomparsa a partire dal premier Keir Starmer, secondo cui Scales «ha fatto parte di un'epoca d'oro per la commedia britannica» e il suo talento «ha regalato a molte persone un'enorme gioia».

