Lutto nella musica Muore a 82 anni John Lodge, voce e bassista dei Moody Blues

SDA

10.10.2025 - 18:30

John Lodge in concerto nel 2009 a New York.
John Lodge in concerto nel 2009 a New York.
Keystone

John Lodge, cantante e bassista della band rock britannica dei Moody Blues, celebre nel mondo per il brano Nights in white satin del 1967, usato come colonna sonora in diversi film di Hollywood, è morto all'età di 82 anni.

Keystone-SDA

10.10.2025, 18:30

10.10.2025, 18:32

«È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa improvvisa e inaspettata di John Lodge», si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia del musicista.

Nato a Birmingham (Inghilterra) nel 1945, padre di due figli, Lodge si unì ai Moody Blues nel 1966, e contribuì al successo mondiale del gruppo, protagonista della cosiddetta British Invasion negli anni Sessanta, capace di influenzare la musica rock negli USA.

Il successo della band di Birmingham è ben rappresentato dagli oltre 70 milioni di dischi venduti, lungo un periodo di attività che va dal 1964 al 2018.

Lodge è ricordato in particolare per alcuni dei lavori più noti dei Moody Blues, tra cui l'album psichedelico «Days of future passed» (1967), considerato uno dei primi «concept album» del rock, e il suo seguito, «In search of the lost chord» (1968), che ha visto la band muoversi verso ulteriori sperimentazioni. Mentre fra i brani più noti, oltre a «Nights in white satin», si ricordano «Question» e «Isn't life strange».

