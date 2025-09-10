Il principe Harry è arrivato a Londra per incontrare suo padre, re Carlo. Ne dà notizia il media britannico Sky News.

Re Carlo III e suo figlio Harry hanno in programma di incontrarsi a metà settembre per riconciliarsi. O almeno fare un primo passo in quella direzione. Imago images/APress

Keystone-SDA SDA

L'incontro sembra segnare l'atteso processo di riconciliazione dopo il traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento negli USA con la moglie Meghan.

Carlo III è tornato proprio oggi a Londra dal Castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale in Scozia, dove ha trascorso le vacanze estive.

Il principe è dall'altro ieri in visita nel Regno Unito: ha deposto una corona di fiori sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta, alla St. George's Chapel nel castello di Windsor, in occasione del terzo anniversario della sua morte, e ha partecipato ad alcuni eventi con le associazioni di volontariato da lui patrocinate a Londra e a Nottingham (Inghilterra).

L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo risale al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo nel Regno per stare col sovrano dopo la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo.

Da settimane si vociferava della possibilità che padre e figlio si potessero riunire e questo è avvenuto, come la volta scorsa, proprio nella residenza londinese di Clarence House.

Di segnali di disgelo si era parlato anche di recente sui tabloid con un riavvicinamento che appariva sempre più a portata di mano.

Harry aveva lanciato in maggio dagli schermi dell'emittente pubblica britannica Bbc un clamoroso appello alla «riconciliazione» coi Windsor, in particolare col padre visti i conflitti che permangono col fratello William, richiamando le condizioni di salute del sovrano.