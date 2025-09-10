  1. Clienti privati
Royal Family Il principe Harry è a Londra per incontrare re Carlo

SDA

10.9.2025 - 19:34

Il principe Harry è arrivato a Londra per incontrare suo padre, re Carlo. Ne dà notizia il media britannico Sky News.

Re Carlo III e suo figlio Harry hanno in programma di incontrarsi a metà settembre per riconciliarsi. O almeno fare un primo passo in quella direzione.
Imago images/APress

Keystone-SDA

10.09.2025, 19:34

10.09.2025, 19:35

L'incontro sembra segnare l'atteso processo di riconciliazione dopo il traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento negli USA con la moglie Meghan.

Carlo III è tornato proprio oggi a Londra dal Castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale in Scozia, dove ha trascorso le vacanze estive.

Il principe è dall'altro ieri in visita nel Regno Unito: ha deposto una corona di fiori sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta, alla St. George's Chapel nel castello di Windsor, in occasione del terzo anniversario della sua morte, e ha partecipato ad alcuni eventi con le associazioni di volontariato da lui patrocinate a Londra e a Nottingham (Inghilterra).

Non lontano da William. Harry depone i fiori sulla tomba di Elisabetta II a tre anni dalla sua morte

Non lontano da WilliamHarry depone i fiori sulla tomba di Elisabetta II a tre anni dalla sua morte

L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo risale al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo nel Regno per stare col sovrano dopo la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo.

Da settimane si vociferava della possibilità che padre e figlio si potessero riunire e questo è avvenuto, come la volta scorsa, proprio nella residenza londinese di Clarence House.

Di segnali di disgelo si era parlato anche di recente sui tabloid con un riavvicinamento che appariva sempre più a portata di mano.

Harry aveva lanciato in maggio dagli schermi dell'emittente pubblica britannica Bbc un clamoroso appello alla «riconciliazione» coi Windsor, in particolare col padre visti i conflitti che permangono col fratello William, richiamando le condizioni di salute del sovrano.

In visita in Gran Bretagna. Il principe Harry dona milioni di dollari, ma non c'è ancora una riunione di famiglia

In visita in Gran BretagnaIl principe Harry dona milioni di dollari, ma non c'è ancora una riunione di famiglia

