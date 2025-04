Re Carlo suona un flauto ricavato da una carota, il video spopola sul web 04.04.2025

Un video molto divertente in cui re Carlo III suona un flauto ricavato da una carota sta spopolando sui media del Regno Unito e sui social.

Keystone-SDA SDA

Il sovrano britannico è stato immortalato durante un'insolita performance nel corso di un ricevimento al castello di Windsor dedicato alla musica.

Non ci ha pensato due volte, infatti, quando i componenti della London Vegetable Orchestra (Lvo), una orchestra i cui componenti suonano strumenti realizzati da ortaggi, gli hanno chiesto di unirsi in una esibizione improvvisata.

Nel video si vede re Carlo III che cerca di tenere il tempo della canzone e intanto sorride per i suoni prodotti dal suo flauto e dagli altri strumenti.

In questo modo il sovrano ha unito due sue grandi passioni, quella per il mondo rurale e quella per la musica. La Lvo fra l'altro ha al suo interno tutti musicisti professionisti ed è stata fondata più di 10 anni fa da alcuni studenti della Royal Academy of Music.

Il ricevimento è stato l'ulteriore segnale della ripresa del sovrano dopo il breve ricovero che la settimana scorsa lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic, «in osservazione», in seguito a non meglio specificati effetti collaterali di una sessione della terapia a cui continua a sottoporsi per far fronte al cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024.