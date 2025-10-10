Il principe William KEYSTONE

Momenti di rara commozione pubblica per il principe William, erede al trono britannico, il quale ha perso per qualche attimo l'abituale controllo reale delle emozioni durante un incontro suggellato dall'annuncio di uno stanziamento di un milione di sterline da parte della Prince William's Royal Foundation a una ong che si occupa della piaga in ascesa dei suicidi nel Regno Unito: il National Suicide Prevention Network.

Keystone-SDA SDA

Impegnato da tempo assieme alla consorte Kate nel sostegno ad attività caritative e campagne per la lotta ai problemi legati alla salute mentale, il primogenito di re Carlo III si è turbato sotto gli occhi delle telecamere – come rivela oggi la Bbc, mostrando le immagini – in una recente visita in Galles organizzata assieme al Network.

In particolare durante il toccante racconto di una delle familiari di persone sucide sostenute dall'organizzazione, Rhian Mannings, il cui marito si è tolto la vita qualche tempo fa. Le camere hanno ripreso il dialogo fra William e la donna, nella cucina di lei a Cardiff.

A un certo punto, rispondendo alle domande dell'erede al trono, Rhian parla della difficoltà della sua famiglia a superare il dolore e della totale sorpresa per il gesto del marito.

E all'interrogativo su cosa vorrebbe dirgli, se potesse, spiega: «Mi piacerebbe potermi sedere di fronte a lui e chiedergli: 'Perché non sei venuto da me?'». Parole di fronte alle quali il principe di Galles si blocca per alcuni secondi, con un groppo alla gola e gli occhi lucidi, prima di riuscire a riprendere a conversare.