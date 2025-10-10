  1. Clienti privati
Ecco il video Il principe William lancia un progetto anti-suicidi e si commuove in pubblico

SDA

10.10.2025 - 12:51

Il principe William
Il principe William
KEYSTONE

Momenti di rara commozione pubblica per il principe William, erede al trono britannico, il quale ha perso per qualche attimo l'abituale controllo reale delle emozioni durante un incontro suggellato dall'annuncio di uno stanziamento di un milione di sterline da parte della Prince William's Royal Foundation a una ong che si occupa della piaga in ascesa dei suicidi nel Regno Unito: il National Suicide Prevention Network.

Keystone-SDA

10.10.2025, 12:51

10.10.2025, 18:01

Impegnato da tempo assieme alla consorte Kate nel sostegno ad attività caritative e campagne per la lotta ai problemi legati alla salute mentale, il primogenito di re Carlo III si è turbato sotto gli occhi delle telecamere – come rivela oggi la Bbc, mostrando le immagini – in una recente visita in Galles organizzata assieme al Network.

In particolare durante il toccante racconto di una delle familiari di persone sucide sostenute dall'organizzazione, Rhian Mannings, il cui marito si è tolto la vita qualche tempo fa. Le camere hanno ripreso il dialogo fra William e la donna, nella cucina di lei a Cardiff.

A un certo punto, rispondendo alle domande dell'erede al trono, Rhian parla della difficoltà della sua famiglia a superare il dolore e della totale sorpresa per il gesto del marito.

E all'interrogativo su cosa vorrebbe dirgli, se potesse, spiega: «Mi piacerebbe potermi sedere di fronte a lui e chiedergli: 'Perché non sei venuto da me?'». Parole di fronte alle quali il principe di Galles si blocca per alcuni secondi, con un groppo alla gola e gli occhi lucidi, prima di riuscire a riprendere a conversare.

Pensieri suicidi? Ecco dove puoi trovare aiuto:

  • Questi servizi sono presenti 24 ore su 24 per le persone in crisi suicidaria e per coloro che le circondano.
  • Linea di consulenza del Telefono Amico: numero di telefono 143 o www.143.ch
  • Linea di consulenza di Pro Juventute (per bambini e giovani): numero di telefono 147 oppure www.147.ch
  • Maggiori informazioni: www.parlare-puo-salvare.ch
  • Il Centro di contatto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese: numero di telefono 0848 062 062 
  • Per chi ha già tentato il suicidio in Ticino: Terapia breve ASSIP© - Prevenzione del suicidio
  • Per le persone che hanno perso qualcuno a causa del suicidio: Gruppi di Aiuto Aiuto Ticino
