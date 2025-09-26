Brooklyn Beckham insieme a sua moglie, Nicola, in un'immagine d'archivio. KEYSTONE

Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria, ha finalmente rotto il silenzio sulle tensioni familiari che lo vedono coinvolto.

Durante un evento a New York, ha mostrato indifferenza verso i pettegolezzi che circolano da mesi: «Non sto perdendo il sonno per il dramma che ruota attorno al mio cognome. Ci saranno sempre persone che diranno cose negative, ma ho una moglie che mi sostiene molto. Io e Nicola facciamo le nostre cose, teniamo la testa bassa, lavoriamo. E siamo felici».

Sempre più lontano da David e Victoria

Come riportato da «Vanity Fair», Brooklyn ha minimizzato l'importanza dei rumors, affermando che preferisce dedicarsi ad attività più piacevoli come il golf con gli amici.

Ha anche sottolineato l'importanza di tornare a Los Angeles per stare con la moglie e i loro quattro cani. La sua dichiarazione sembra evidenziare un legame sempre più forte con Nicola e una distanza crescente dalla famiglia d'origine.

Le cause della faida rimangono incerte. Alcuni attribuiscono la colpa proprio alla moglie, che avrebbe avuto difficoltà a relazionarsi con Victoria, mentre altri parlano di questioni economiche legate al mancato supporto finanziario per l'acquisto di una casa in California.

La rottura è diventata evidente a maggio, quando Brooklyn e Nicola hanno evitato i festeggiamenti per il 50mo compleanno di David.

Il legame con Harper

Ulteriori indizi di tensioni sono emersi quando Brooklyn e Nicola hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio a Saint-Tropez senza la presenza di David e Victoria, che si trovavano in Costa Azzurra con gli altri figli.

Nonostante le voci di una rottura con i genitori e i fratelli Romeo e Cruz, Brooklyn ha mantenuto un rapporto affettuoso con la sorella minore Harper, come dimostrato dai suoi auguri di compleanno sui social.

Secondo fonti vicine alla famiglia, i genitori sono feriti dalla distanza di Brooklyn, ma continuano a sostenerlo. Le dichiarazioni di Brooklyn, però, lasciano intravedere un clima di freddezza all'interno della famiglia.

