La mansion a Santa Fe, New Mexico, è stata messa in vendita a 4,52 milioni di euro ed è passata di mano dopo pochi giorni, nonostante il legame emotivo con la tragedia.

La casa di Gene Hackman e della sua moglie Betsy Arakawa, messa in vendita quasi un anno dopo la morte dell'attore, ha trovato un nuovo proprietario.

La villa di Santa Fe, nel New Mexico, che era stata valutata per 6,25 milioni di dollari (circa 4,52 milioni di euro), è stata venduta a meno di due settimane dalla pubblicazione dell'annuncio.

Sebbene l'offerta sia stata accettata, l'accordo rimane sospeso in attesa del soddisfacimento di alcune condizioni, e il prezzo di vendita non è stato rivelato.

Il lussuoso immobile, che si estende su 53 acri (circa 21,4 ettari), era stato rimosso dal mercato poco dopo il ritrovamento dei corpi di Hackman e Arakawa all'interno della casa.

Ora, grazie alla collaborazione con Sotheby's International Realty, l'immobile è tornato in vendita, ripulito e pronto per i nuovi proprietari.

«Stiamo vendendo la casa per le sue qualità»

Un rappresentante della compagnia ha dichiarato al Wall Street Journal: «Ci sono acquirenti che potrebbero essere contrari all'idea di acquistare una proprietà in cui è avvenuto un decesso, ma ci sono anche acquirenti per cui questo non ha alcuna importanza. Stiamo vendendo la casa per le sue qualità, per i suoi pregi.»

La casa, che una volta apparteneva a Hackman, noto per i suoi ruoli in film iconici come «I protagonisti» e «Un uomo da rispettare», si trova all'interno di una comunità residenziale protetta e include alcune caratteristiche uniche.

Tra queste, un green per il putting, uno studio per artisti, una piscina lunga e una biblioteca dove Hackman amava guardare film, come riferito da chi lo conosceva.

La villa comprende sei camere da letto, con una guesthouse separata che offre altre tre camere da letto. Nonostante la sua grandezza e il valore emotivo che portava con sé, la casa è stata professionally staged, cioè riorganizzata per massimizzare il suo potenziale di vendita.

La vicenda della vendita della casa di Hackman e Arakawa, a distanza di un anno dalla loro tragica morte, segna la fine di un'epoca per l'immobile e un nuovo capitolo nella storia della proprietà, che ora continua a vivere sotto un nuovo nome.