Un rappresentante della compagnia ha dichiarato al Wall Street Journal: «Ci sono acquirenti che potrebbero essere contrari all'idea di acquistare una proprietà in cui è avvenuto un decesso, ma ci sono anche acquirenti per cui questo non ha alcuna importanza. Stiamo vendendo la casa per le sue qualità, per i suoi pregi.»
La casa, che una volta apparteneva a Hackman, noto per i suoi ruoli in film iconici come «I protagonisti» e «Un uomo da rispettare», si trova all'interno di una comunità residenziale protetta e include alcune caratteristiche uniche.
Tra queste, un green per il putting, uno studio per artisti, una piscina lunga e una biblioteca dove Hackman amava guardare film, come riferito da chi lo conosceva.
La villa comprende sei camere da letto, con una guesthouse separata che offre altre tre camere da letto. Nonostante la sua grandezza e il valore emotivo che portava con sé, la casa è stata professionally staged, cioè riorganizzata per massimizzare il suo potenziale di vendita.
La vicenda della vendita della casa di Hackman e Arakawa, a distanza di un anno dalla loro tragica morte, segna la fine di un'epoca per l'immobile e un nuovo capitolo nella storia della proprietà, che ora continua a vivere sotto un nuovo nome.