Incidente Gene Simmons, frontman dei Kiss, sviene al volante. Ecco cos'è successo

Covermedia

9.10.2025 - 11:00

Gene Simmons
Gene Simmons

Il leggendario frontman dei Kiss, Gene Simmons, rassicura i fan dopo l'incidente in auto avvenuto a Malibu.

Covermedia

09.10.2025, 11:00

09.10.2025, 11:36

Momenti di paura per Gene Simmons, 76 anni, coinvolto in un incidente sulla Pacific Coast Highway, a Malibu.

La sua Lincoln Navigator si è scontrata con un'auto parcheggiata dopo che il musicista avrebbe perso i sensi al volante.

Trasportato in ospedale per accertamenti, il rocker ha poi tranquillizzato i fan con un messaggio su X: «Grazie a tutti per l'affetto. Sto benissimo. Solo un piccolo tamponamento. Succede, soprattutto a chi, come me, è un pessimo guidatore. Tutto bene».

Sua moglie, Shannon Tweed, ha confermato che il cantante dei Kiss è ora a casa e in fase di recupero, aggiungendo che il medico gli ha modificato le terapie e consigliato di mantenersi idratato.

