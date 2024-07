Geolier

Il rapper di Secondigliano sta frequentando la sorella del calciatore dell'Inter e della Nazionale italiana.

Covermedia

Geolier ha voltato pagina in amore.

Finita la sua lunga storia d'amore con Valeria, una ragazza estranea al mondo dello showbiz, il cantante sta ora frequentando Chiara Frattesi, la modella e influencer sorella del più noto calciatore.

I due sono stati sorpresi dai paparazzi di «Chi» in Costa Smeralda: «Insieme sono usciti solo di notte – si legge sulla rivista – Hanno frequentato i privé esclusivi dei locali della movida come il Billionaire ma il rapper per depistare i paparazzi e sfuggire agli occhi indiscreti ha cambiato ogni sera il modello di macchina.»

«Lei non è mai scesa in spiaggia durante il fine settimana, per uscire poi di nascosto, al calare delle tenebre, con la sua nuova fiamma».

A quanto pare il primo incontro tra Geolier e Chiara Frattesi sarebbe avvenuto proprio in Sardegna: lui è arrivato qui con alcuni amici e il suo fedele entourage; lei con la sua famiglia è un'habitué della zona.

«C'è del sentimento tra i due», assicura la rivista ricordando che entrambi sono reduci da due rotture dolorose.

Geolier ha chiuso con la fidanzata storica Valeria, alla quale ha dedicato molte delle sue canzoni, la Frattesi ha archiviato di recente la breve relazione con il calciatore della Juve Weston McKennie.

Covermedia