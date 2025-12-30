George Clooney e sua moglie Amal hanno trovato la felicità in Francia. Keystone

George Clooney, la moglie Amal e i due figli, i gemelli di otto anni Ella e Alexander, sono ufficialmente cittadini francesi. Lo riferiscono i media Usa citando un atto ufficiale pubblicato in Francia.

Keystone-SDA SDA

Era da tempo che i Clooney ambivano al passaporto francese e quindi alla doppia cittadinanza.

«Amo la cultura francese, la vostra lingua, anche se sono scarso dopo 400 giorni di lezioni», ha detto l'attore durante un intervento a Rtl Radio all'inizio di dicembre. Il legame di Clooney con l'Europa è di vecchia data, ancora prima del matrimonio con Amal nel 2024. Risale al 2002, infatti, l'acquisto della sua villa sul lago di Como.

In Francia la coppia è proprietaria di un'ex tenuta vinicola in Provenza costruita nel 18esimo secolo. «È qui che siamo felici», ha sottolineato ancora l'attore. Ma la lista delle proprietà è lunga e comprende anche una dimora storica nel Regno Unito, un appartamento a New York e una tenuta in Kentucky, luogo di nascita di Clooney. Negli ultimi anni hanno invece venduto una casa a Los Angeles e una in Messico.