  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Doppia nazionalità George Clooney, Amal e i figli diventano cittadini francesi

SDA

30.12.2025 - 07:16

George Clooney e sua moglie Amal hanno trovato la felicità in Francia.
George Clooney e sua moglie Amal hanno trovato la felicità in Francia.
Keystone

George Clooney, la moglie Amal e i due figli, i gemelli di otto anni Ella e Alexander, sono ufficialmente cittadini francesi. Lo riferiscono i media Usa citando un atto ufficiale pubblicato in Francia.

Keystone-SDA

30.12.2025, 07:16

30.12.2025, 08:21

Era da tempo che i Clooney ambivano al passaporto francese e quindi alla doppia cittadinanza.

«Amo la cultura francese, la vostra lingua, anche se sono scarso dopo 400 giorni di lezioni», ha detto l'attore durante un intervento a Rtl Radio all'inizio di dicembre. Il legame di Clooney con l'Europa è di vecchia data, ancora prima del matrimonio con Amal nel 2024. Risale al 2002, infatti, l'acquisto della sua villa sul lago di Como.

In Francia la coppia è proprietaria di un'ex tenuta vinicola in Provenza costruita nel 18esimo secolo. «È qui che siamo felici», ha sottolineato ancora l'attore. Ma la lista delle proprietà è lunga e comprende anche una dimora storica nel Regno Unito, un appartamento a New York e una tenuta in Kentucky, luogo di nascita di Clooney. Negli ultimi anni hanno invece venduto una casa a Los Angeles e una in Messico.

I più letti

Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin
Ecco le operazioni di polizia e dei pompieri più strane in Svizzera nel 2025
Uno svizzero su tre tirerà la cinghia nel 2026
Ecco 10 star del cinema morte in circostanze inspiegabili
Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica

Altre notizie

Spettacolo. Chase Stokes: «È tempo di chiudere col botto»

SpettacoloChase Stokes: «È tempo di chiudere col botto»

Misteri di Hollywood. Ecco 10 star del cinema morte in circostanze inspiegabili

Misteri di HollywoodEcco 10 star del cinema morte in circostanze inspiegabili

Lutto. La Francia piange Brigitte Bardot, l'attrice riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez

LuttoLa Francia piange Brigitte Bardot, l'attrice riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez