Cinema George Clooney annuncia «Ocean's 14»: «Con Brad, Matt, Don e Julia»

Covermedia

12.10.2025 - 13:00

George Clooney
George Clooney

Con l'attore e regista torneranno sul set della saga anche Julia Roberts, Brad Pitt e Matt Damon.

Covermedia

12.10.2025, 13:00

12.10.2025, 14:08

L'intervista. Amal Clooney parla di George: «Sono incredibilmente fortunata ad averlo accanto»

L'intervistaAmal Clooney parla di George: «Sono incredibilmente fortunata ad averlo accanto»

Semaforo verde per il nuovo capitolo della saga «Ocean's».

Ad annunciare la notizia è stato George Clooney sul red carpet degli Albie Awards 2025. «Warner Bros. ha appena approvato il budget», ha dichiarato l'attore e regista a E!News. «Stiamo cercando di fissare una data di inizio. Probabilmente inizieremo tra circa nove o dieci mesi».

Ecco in quale occasione. George Clooney: «Ero così ubriaco che a malapena riuscivo a stare in piedi»

Ecco in quale occasioneGeorge Clooney: «Ero così ubriaco che a malapena riuscivo a stare in piedi»

Pronte a tornare sul set alcune grandi star del franchise originale, tra cui Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle.

«Sì, con Brad, Matt, Don e Julia – ha aggiunto Clooney rispondendo alle domande dei giornalisti -. Ho cenato ieri sera con Julia. Siamo ancora tutti molto amici. Quindi, l'opportunità di lavorare insieme sarebbe divertente».

Nel 2023, George aveva rivelato come fosse pronta «un'ottima sceneggiatura» per un nuovo film della saga. Il capitolo più recente, «Ocean's 8», è uscito nelle sale nel 2018.

