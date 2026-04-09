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Spettacolo George Clooney attacca Trump: «Basta insulti infantili»

Covermedia

9.4.2026 - 11:00

George Clooney
George Clooney

L'attore critica la Casa Bianca dopo le polemiche sull'Iran e invita a concentrarsi sulla crisi.

Covermedia

09.04.2026, 11:00

George Clooney attacca l'amministrazione del Presidente Donald Trump dopo le critiche della Casa Bianca alle sue capacità di attore.

Durante un intervento a Cuneo, l'attore premio Oscar accusa il leader americano di aver evocato un possibile «crimine di guerra» nelle recenti minacce all'Iran, arrivando a dichiarare che «un'intera civiltà morirà stanotte».

La risposta arriva dal direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung: «L'unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney per i suoi pessimi film e la sua terribile capacità di recitare».

Poche ore dopo, Clooney replica invitando l'amministrazione a concentrarsi sulla situazione internazionale.

«Le famiglie stanno perdendo i propri cari. I bambini sono stati inceneriti. L'economia globale è sull'orlo del baratro. Questo è il momento di un dibattito serio ai massimi livelli, non di insulti infantili», afferma in una nota a Deadline.

L'attore richiama la definizione di crimine di guerra contenuta nella Convenzione sul genocidio e nello Statuto di Roma, aggiungendo con ironia: «Qual è la difesa dell'amministrazione? A parte darmi dell'attore fallito, cosa che accetto volentieri dopo aver recitato in «Batman & Robin» del 1997».

Nel frattempo, Trump ha rinviato di due settimane le minacce contro l'Iran mentre proseguono i negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Su Truth Social ribadisce: «Niente armi nucleari e lo Stretto di Hormuz sarà aperto e sicuro», aggiungendo però che le forze armate statunitensi sono pronte ad intervenire.

Non è la prima volta che i due si scontrano: all'inizio dell'anno Trump aveva già criticato Clooney dopo la notizia della cittadinanza francese ottenuta dall'attore, dalla moglie Amal e dai figli Alexander ed Ella.

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