George Clooney

George Clooney e sua moglie Amal Clooney celebrano un decennio di matrimonio senza mai aver avuto una discussione. Il segreto della loro felicità? Una combinazione di amore, umorismo e una famiglia in crescita.

Covermedia Covermedia

George Clooney e sua moglie Amal continuano a dimostrare che l'amore può essere semplice e perfetto.

In un'intervista per CBS Mornings, il celebre attore ha rivelato che lui e la moglie, avvocato di diritti umani, non hanno mai avuto un litigio nei più di dieci anni di matrimonio. «Non abbiamo mai avuto una discussione», ha detto Clooney con un sorriso. «Stiamo davvero vivendo un periodo fantastico, siamo molto felici. Guardiamo i nostri figli crescere e ci divertiamo un sacco.»

I gemelli di sette anni, Alexander ed Ella, sono la gioia della famiglia. «I nostri figli stanno per compiere otto anni, che è un'età davvero fantastica», ha aggiunto Clooney. «Sono curiosi e divertenti. Ogni genitore pensa che i propri figli siano speciali, ma i nostri sono davvero divertenti e ci fanno ridere.»

Clooney ha poi ricordato un'intervista del 2022, quando aveva già condiviso con Gayle King il fatto che lui e Amal non avessero mai avuto una discussione.

«Ricordo che una volta ti avevamo detto che non avevamo mai litigato, e ancora non lo facciamo. Stiamo cercando qualcosa su cui litigare!» ha scherzato l'attore, che ha poi aggiunto: «Mi sento incredibilmente fortunato ad aver incontrato questa donna straordinaria. Sento di aver vinto alla lotteria. Non c'è un giorno che passi senza che io pensi di essere l'uomo più fortunato del mondo.»

George e Amal si sono sposati nel 2014 e hanno accolto i gemelli nel 2017. Attualmente, George Clooney sta promuovendo il suo spettacolo teatrale a Broadway, «Good Night, and Good Luck», in cui interpreta il giornalista Edward R. Murrow, basato sull'omonimo film del 2005.