George Clooney: «Ero così ubriaco che a malapena riuscivo a stare in piedi»

George Clooney con la moglie Amal. Imago

L'attore ha condiviso dettagli sui suoi eccessi, dall'alcol alle droghe leggere, raccontando aneddoti dal set e serate indimenticabili.

Ha condiviso esperienze passate con alcol e droghe, sottolineando che non sono mai state un problema serio.

L'attore ha ricordato episodi sul set in cui si è presentato ubriaco, trovando soluzioni creative per non farsi notare. Mostra di più

George Clooney, noto per la sua eleganza e il suo ruolo di marito e padre esemplare, ha recentemente condiviso un episodio inaspettato della sua vita. Durante un'intervista a «Esquire», ha raccontato la conclusione sorprendente della sua serata ai Tony Awards 2025.

Nonostante fosse candidato come miglior attore protagonista per lo spettacolo «Good Night, and Good Luck», la vittoria è andata a Cole Escola. Questo ha spinto l'attore a interrompere sei mesi di astinenza dall'alcol.

«Mi sono devastato. Ero così ubriaco che a malapena riuscivo a stare in piedi», ha confessato. Dopo aver mantenuto una rigida disciplina alcolica per interpretare il giornalista Edward R. Murrow, concedendosi solo un bicchiere di vino la domenica, la sconfitta ai Tony è diventata l'occasione per un brindisi prolungato.

«Io e Amal eravamo a letto e ho detto: "Beh, in una notte ho recuperato tutta la mia astinenza". Il giorno dopo sono stato male tutto il giorno, era esilarante», ha raccontato. «Ero ubriaco come al liceo. Ubriaco da far schifo».

Clooney ha riflettuto su come il suo rapporto con l'alcol sia cambiato nel tempo: «Ci sono stati periodi in cui... non direi che fosse un problema - non mi sono mai svegliato e messo a bere, niente di simile - però capitava che avessi delle fasi in cui ero piuttosto brillo ogni sera».

Cocaina e altre droghe

Ha anche parlato delle sue esperienze con le droghe: «Nel 1982 ci ho provato: coca e altre cose. Facevo battute su quanto avessi esagerato, ma la verità è che non è mai stato un grosso problema per me. Ricordo persino un episodio di Taxi in cui tutti sniffavano. All'epoca si diceva: "Non è come l’eroina, non dà dipendenza". Poi invece, in realtà, è una cosa abbastanza schifosa».

Non solo gli anni Ottanta. Clooney ha ricordato anche un esperimento con la marijuana, circa quindici anni fa, insieme a un gruppo di amici: «Eravamo fatti. Credo tutti, eravamo in venti in sala a vedere Il Mago di Oz. Finito il film siamo rimasti lì senza dire una parola per ore. Ore!… Non è la mia droga».

Non è la prima volta che la star di Hollywood ammette di essersi presentato «in condizioni particolari» su un set.

Durante le riprese di «One Fine Day» nel 1996 con Michelle Pfeiffer, si è trovato ancora alticcio dalla sera precedente: «Mi sono svegliato alle cinque, pensavo di stare bene. Poi mi sono guardato allo specchio e ho capito che ero ancora ubriaco. Arrivato sul set mi ha guardato e mi ha detto: "Che succede?". Io: "Non sapevo che oggi si girasse"».

«Sei ancora ubriaco». Per rimediare, Clooney racconta di essersi spruzzato Listerine in gola a profusione, «per togliermi l'odore di birrificio».

