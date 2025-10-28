George Clooney

L'attore americano conferma la sua partecipazione alla pellicola tratta dalla serie cult francese «Dix pour cent».

Covermedia Covermedia

George Clooney sarà nel cast del film ispirato alla celebre serie francese «Dix pour cent». «Non ho esitato un secondo», ha raccontato Clooney in un'intervista a Le Parisien. «Visto che siete francesi, vi dico che la prossima settimana sarò a Parigi per partecipare alle riprese del film "Dix pour cent"».

Un annuncio fatto durante la presentazione del suo prossimo progetto, intitolato «Jay Kelly», che segna un nuovo capitolo nella carriera del divo hollywoodiano, sempre più vicino al cinema europeo.

Premiata agli International Emmy Awards nel 2021 e distribuita su Netflix con il titolo internazionale «Call My Agent!», la serie racconta con ironia e ritmo frenetico la vita degli agenti delle star parigine, tra crisi d'ego, trattative impossibili e colpi di scena dietro le quinte dello show business.

Il film

Il film – le cui riprese sono iniziate a ottobre – riunisce il cast originale: Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère e Nicolas Maury.

La storia, ambientata cinque anni dopo la chiusura dell'agenzia A.S.K., promette nuove dinamiche e ospiti d'eccezione.

Alla sceneggiatura c'è ancora Fanny Herrero, mentre la regia è firmata da Émilie Noblet, già dietro la macchina da presa in «Zorro» con Jean Dujardin. La distribuzione internazionale è prevista per il 2026 su Netflix.

Non è la prima volta che Clooney mostra la sua passione per la Francia: l'attore vive da qualche anno in Provenza, dove si è stabilito con la moglie Amal e i loro due figli.

Tra campagne verdeggianti e set parigini, l'attore di «Ocean's Eleven» e «Gravity» sembra ormai il più «francese» tra gli americani.