Appello ai giovani George Clooney contro i social: «Distruggono la magia del cinema»

6.11.2025 - 13:20

George Clooney

George Clooney invita le nuove generazioni di interpreti ad abbandonare i social media, accusandoli di ridurre il talento a una questione di follower.

Covermedia

06.11.2025, 13:27

George Clooney ha lanciato un appello ai giovani interpreti: «Uscite dai social media. Distruggono la possibilità di essere più grandi della vita».

Durante un episodio del podcast «Awards Chatter» di The Hollywood Reporter, Clooney ha raccontato di aver ricevuto più volte pressioni da parte di casting director e produttori per scegliere gli attori in base alla loro popolarità online.

«Quando facevo i casting e dovevo decidere tra due attrici, lo studio mi diceva: "Lei ha 175'000 follower su Instagram, l'altra solo 30.000". Erano discussioni reali», ha spiegato.

«E io rispondevo sempre agli attori: +Toglietevi da lì. Da tutto. Perché se non ci siete, non avete nulla con cui essere paragonati"».

Clooney è convinto che i social non aiutino una carriera artistica a lungo termine. «Cercare di mantenere un profilo attivo e rispondere a ogni domanda riduce la vostra capacità di sembrare più grandi della vita. È inevitabile, lo so, ma credo sia meglio non essere così disponibili», ha aggiunto il 64enne.

Che volto ha il futuro del cinema?

Nel corso dell'intervista, l'attore ha anche citato due giovani stelle che, a suo avviso, incarnano il futuro del cinema americano: Zendaya e Glen Powell.

«Zendaya può fare tutto: televisione, pubblicità, cinema. Riesce sempre a elevarsi al di sopra del resto», ha detto con ammirazione.

«E Glen Powell sta facendo cose molto interessanti. Mi ricorda un po' il periodo in cui ho iniziato io: vuole dirigere, produrre, scrivere, e lo fa con un pizzico d'ironia, che è sempre importante».

Clooney è attualmente impegnato nella promozione del film «Jay Kelly», diretto da Noah Baumbach, in uscita nelle sale selezionate il 14 novembre e su Netflix a partire dal 5 dicembre.

