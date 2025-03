George Clooney

Basta con i ruoli da rubacuori per la star di Hollywood: «Ormai sono troppo vecchio».

George Clooney non reciterà più in commedie romantiche. Il divo di Hollywood è stato tra gli attori più gettonati delle romcom americane, avendo recitato in film come «Un giorno... per caso», «Prima ti sposo poi ti rovino» e «Out of Sight».

La più recente pellicola romantica con protagonista il 63enne è stata «Ticket to Paradise» nel 2022 accanto a Julia Roberts: un film destinato a rimanere l'ultimo della lunga saga rosa di George.

In un'intervista con «60 Minutes», Clooney ha ammesso di sentirsi troppo aventi con l'età per le commedie romantiche. «Ho 63 anni!», ha dichiarato. «Non proverò a competere per questo genere di ruoli con attori di 25 anni. Non è il mio lavoro. Non farò più commedie romantiche».

Clooney vuole interpretare personaggi con più «gravitas»

Dall'alto della sua età e della lunga esperienza, Clooney sente invece di poter interpretare personaggi con più «gravitas», come ad esempio il ruolo del giornalista Edward R. Murrow nell'adattamento teatrale del suo film del 2005 «Good Night, and Good Luck».

Clooney ha spiegato che non era pronto a interpretare Murrow nel film, da lui diretto. Per tale ragione scelse all'epoca David Strathairn per il ruolo di Murrow, riservando per se stesso un ruolo secondario.

«Murrow aveva una serietà che a 42 anni io non avevo – non ero in grado di avere», ha spiegato. «Non so se avrei potuto (farlo prima). Non l'ho fatto – non avevo fatto il lavoro necessario per arrivarci».

«Good Night, and Good Luck» è attualmente in anteprima al Winter Garden Theatre di New York. Sarà ufficialmente inaugurato il 3 aprile e andrà in scena fino all'8 giugno.