George Clooney

L'attore è candidato per la sua prima apparizione a Broadway nell'adattamento teatrale del suo film del 2005 «Good Night, and Good Luck».

Covermedia Covermedia

George Clooney è tra i candidati ai Tony Award 2025. Sarah Paulson e Wendell Pierce hanno annunciato le nomination per gli Oscar del teatro, che si terranno a New York l'8 giugno.

Clooney ha ricevuto la sua prima nomination ai Tony per la sua prima apparizione a Broadway nell'adattamento teatrale del suo film del 2005 «Good Night, and Good Luck».

Gli ex attori di «Glee» Jonathan Groff e Darren Criss sono stati nominati nella stessa categoria musical per i loro ruoli rispettivamente in «Just in Time» e «Maybey Happy Ending».

Particolarmente ricca la categoria Miglior attrice protagonista in un'opera teatrale

La categoria Miglior attrice protagonista in un'opera teatrale è particolarmente ricca quest'anno, con candidati come Mia Farrow (The Roommate), la star di «Stranger Things» Sadie Sink (John Proctor Is the Villain) e la star di «Succession» Sarah Snook (Il ritratto di Dorian Gray). Snook ha già vinto un Olivier Award per lo spettacolo, andato in scena nel West End, a Londra.

Anche Nicole Scherzinger, vincitrice di un Olivier Award, è candidata a un Tony Award per la trasposizione a Broadway del musical «Sunset Blvd».

Esclusi a sorpresa dalle nomination i protagonisti di «Otello» Denzel Washington e Jake Gyllenhaal, Idina Menzel di «Redwood» e la star di «Once Upon a Mattress» Sutton Foster. Anche il premio Oscar Kieran Culkin non ha ricevuto nessuna nomination per il suo ruolo in «Glengarry Glen Ross», al contrario del co-protagonista Bob Odenkirk.

Tre produzioni, «Buena Vista Social Club», «La morte ti fa bella» e «Maybe Happy Ending» hanno ottenuto 10 nomination a testa. Seguono «Dead Outlaw», «John Proctor Is the Villain», «Sunset Blvd» e «The Hills of California» con sette candidature ciascuna.

La 78a edizione dei Tony Awards sarà presentata dalla vincitrice del Tony e candidata all'Oscar Cynthia Erivo.