George Clooney parla dei suoi gemelli, ecco perché di solito non lo fa

Quest'anno la fiera «Digital X» di Colonia ha ricevuto un ospite d'eccezione: George Clooney. L'attore è stato intervistato da Barbara Schöneberger. IMAGO/Future Image

George Clooney si preoccupa molto per il benessere dei suoi figli. Per questo ha chiesto ai media di non pubblicare le loro foto. Ora però la star hollywoodiana ha parlato dei gemelli in un'intervista: ecco cosa ha rivelato.

Hai fretta? blue News riassume per te George e Amal Clooney tengono i loro gemelli di sei anni lontani dagli occhi del pubblico.

Di recente, però, la star di Hollywood ha fatto un'eccezione.

«I miei figli sono più bravi di me con la tecnologia», ha dichiarato il 60enne in un' intervista Mostra di più

La nascita dei gemelli Ella e Alexander sei anni fa è stato un lieto evento per George e Amal Clooney. Tuttavia, la coppia di celebrità parla poco della loro vita privata e tiene i figli rigorosamente lontani dagli occhi del pubblico.

Il lavoro della moglie come avvocata per i diritti umani comporta che i bimbi possano diventare bersaglio di ritorsioni, come ha spiegato l'attore sessantenne due anni fa in una lettera aperta alla rivista Variety e ad altri media statunitensi.

«Non possiamo proteggere i nostri figli se qualche giornale mette la loro faccia in copertina».

George Clooney: «Sto ancora cercando di imparare l'inglese...»

Per una volta, però, la star di Hollywood ha fatto un'eccezione: in un'intervista con Barbara Schöneberger durante la fiera «Digital X», a Colonia, ha parlato apertamente dei figli.

Dopo due baci sulle guance della presentatrice, Clooney ha detto: «Ciao ragazzi. I miei figli hanno sei anni e sono più bravi di me con la tecnologia. Io sto ancora cercando di imparare le lingue... l'inglese, per esempio».

Schöneberger: «Ma stai andando molto bene».

Clooney: «Bene».

Schönenberger: «Beh, riesco a capirti».

Clooney: «Sì... così bene».

Clooney: «Al momento sono in una buona posizione»

Un anno fa, Amal Clooney ha rivelato in un'intervista che per Ella e Alexander il loro famoso padre è anche l'eroe di casa.

«Dicono che papà può risolvere tutto, tranne il brutto tempo. Può sistemare tutti i loro problemi ed è la persona più divertente che abbiano mai conosciuto».

George Clooney ritiene che le cose non rimarranno così quando i piccoli cresceranno: «In questo momento sono in una posizione molto buona, ma sappiamo che questo cambierà», ha affermato.