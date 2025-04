George Clooney si giustifica per aver voltato le spalle a Joe Biden

Immagine d'archivio BauerGriffin/INSTARimages

George Clooney ha spiegato alla Cnn perché ha deciso di voltare le spalle a Joe Biden. L'attore è stato uno dei primi a chiedere all'ex Presidente degli Stati Uniti di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca.

Un anno fa, George Clooney aveva scritto un articolo sul New York Times in cui chiedeva a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, quando ancora non sembrava una possibilità.

Molti fan dell'attore hanno criticato aspramente la sua posizione.

Ora, Clooney ha spiegato le ragioni di che lo hanno spinto ad esporsi: «È stato un dovere civico perché ho visto che le persone dalla mia parte non dicevano la verità» Mostra di più

L'anno scorso, i fan di George Clooney si erano infuriati quando l'attore si era pubblicamente opposto - sulle pagine del New York Times - all'allora presidente statunitense Joe Biden, invitandolo a ritirarsi dalla corsa alle presidenziali del 2024.

Ora, nove mesi dopo aver scritto quell'articolo, il 63enne premio Oscar si è giustificato con Jake Tapper della CNN.

L'attore di «Syriana» ha dichiarato: «È stato un dovere civico perché ho visto che le persone dalla mia parte, e preciso che io sono un democratico, non dicevano la verità, ho pensato che fosse arrivato il momento di farlo».

«Prendere posizione» e «affrontare le conseguenze»

La star del cinema ha poi spiegato di essere consapevole che alcune persone erano ancora arrabbiate per la sua lettera aperta a Joe Biden affinché si facesse da parte a favore di Kamala Harris.

In risposta alla continua rabbia nei suoi confronti, Clooney ha dichiarato: «Sapete, il principio della libertà di parola è che non si può chiedere la libertà di parola e rifiutare che si dicano cose cattive su di me. Credo però ch se si crede in qualcosa, bisogna prendere posizione e difenderla. Poi devi accettare le conseguenze. Questa è la regola».

Il risentimento che sta vivendo è, secondo lui, simile alla reazione che ha provocato la sua presa di posizione contro la guerra in Iraq, che ha condannato 20 anni fa.

«La gente ha boicottato i miei film e ha messo in gioco il mio futuro, ma ho dovuto accettarlo perché è così che vanno le cose. Accetto le critiche alle mie posizioni. Difendo il loro diritto di criticarmi così come difendo il mio diritto di criticare loro», ha aggiunto George Clooney.