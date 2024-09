George Clooney

L'attore respinge con forza le indiscrezioni sui suoi presunti compensi milionari.

Covermedia

George Clooney ha negato con decisione le recenti notizie secondo cui lui e Brad Pitt sarebbero stati pagati 35 milioni di dollari (circa 32,4 milioni di euro) ciascuno per recitare nel loro nuovo film «Wolfs».

In un articolo pubblicato dal The New York Times, alcune fonti avevano suggerito che gli attori avessero ricevuto «più di 35 milioni di dollari ciascuno» per la loro partecipazione al progetto.

«Renderebbe impossibile realizzare film»

Tuttavia, durante il Festival Internazionale del Cinema di Venezia, George ha categoricamente smentito queste affermazioni, sottolineando che il compenso è stato molto inferiore.

«È stato un articolo interessante, ma la fonte riguardo al nostro salario è completamente fuori strada: si tratta di milioni e milioni di dollari in meno di quanto riportato», ha dichiarato ai giornalisti, secondo People.

«Lo dico solo perché credo che sia dannoso per la nostra industria se la gente pensa che queste siano le cifre standard. È terribile, renderebbe impossibile realizzare film».

Distribuzione limitata nelle sale, poi subito su Apple TV+

Diretto da Jon Watts, «Wolfs» vede George e Brad nei panni di professionisti che devono lavorare insieme nonostante la loro preferenza ad operare in solitudine.

Inizialmente destinato a una distribuzione ampia, il film, acquisito da Apple, uscirà con una distribuzione limitata nelle sale statunitensi il 20 settembre, per poi debuttare su Apple TV+ il 27 settembre.

«Sì, avremmo voluto una distribuzione nelle sale», ha aggiunto Clooney, 63 anni. «È ovviamente un peccato, ma d'altra parte, molte persone vedranno il film, e sarà distribuito in alcune centinaia di sale. Quindi sì, avremmo preferito una distribuzione più ampia».

«Wolfs», che vede anche la partecipazione di Amy Ryan e Poorna Jagannathan, è stato presentato fuori concorso al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, dove George e Brad hanno festeggiato con un abbraccio e qualche passo di danza durante la standing ovation di quattro minuti che ha seguito la proiezione.

Covermedia