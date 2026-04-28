«Ocean's 13» risale ormai al 2007. Keystone

Il ciak si gira per Ocean's 14 sarà tra circa nove mesi. Lo anticipa l'attore americano George Clooney, alias l'affascinante e scaltro Danny Ocean nella celebre saga cinematografica Ocean's.

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L'occasione è stata la partecipazione dell'attore, con la moglie Amal, alla 51esima edizione del Chaplin Award Gala, durante il quale gli è stato conferito il premio per il suo contributo al cinema.

Intervistato sul tappeto rosso ha detto che per il nuovo capitolo è praticamente tutto pronto: «Abbiamo un copione, il cast e un regista, penso che inizieremo tra circa nove mesi».

Clooney si è anche lasciato andare in un breve commento sul prequel di Ocean's Eleven. Il film è ambientato negli anni '60 e racconta le origini dei colpi della banda.

Margot Robbie e Bradley Cooper interpretano i genitori di Danny Ocean. «Penso che si divertiranno», ha detto Clooney sorridendo.

La pellicola, ancora senza un titolo, sarà anche diretta da Cooper: la data di uscita è fissata per giugno 2027.