La comica italiana Geppi Cucciari (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

L'attrice Geppi Cucciari risponde alle offese sessiste: «Ci chiamano grasse, magre, facili, isteriche. Ma non ci zittiranno».

«Siamo insultate qualunque cosa facciamo. Se siamo troppo magre, troppo grasse, se parliamo, se tacciamo».

Geppi Cucciari non le manda a dire. Stavolta ha preso di mira chi, protetto da uno schermo, si diverte a riversare veleno sulle donne, sulle loro scelte, sui loro corpi. E lo fa con quel tono tagliente che non perde mai di vista l'eleganza.

È successo nel corso di un'intervista ad Annalisa Cuzzocrea, nell'ambito del festival «La Repubblica delle Idee» a Bologna, quando la conduttrice ha raccontato cosa significa essere una donna esposta nel 2025: «Se sei comica, non sei abbastanza femminile. Se sei bella, non puoi far ridere. Se hai un'opinione, sei arrogante. Se stai zitta, sei insignificante».

Un campionario dell'idiozia quotidiana, che la Cucciari rimanda al mittente senza perdersi in giri di parole: «Ci definiscono in mille modi, ma il punto è sempre lo stesso: tentare di riportarci al silenzio. A stare al nostro posto. Ma io, quel posto, non l'ho mai trovato. E va bene così».

Sotto il filtro dell'ironia, la condanna è netta: «Ci chiamano isteriche quando diciamo la verità, puttane quando viviamo liberamente, racchie quando non ci adeguiamo».

E poi la stoccata finale, rivolta a chi invoca la satira per giustificare ogni cosa: «La comicità non può essere un alibi per l'umiliazione».