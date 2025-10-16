Geppi Cucciari

Ironia, cultura e ospiti d'eccezione per la nuova stagione del varietà di Rai 3.

Covermedia Covermedia

Geppi Cucciari è pronta a tornare sul piccolo schermo con la nuova stagione di «Splendida Cornice», in onda da giovedì 16 ottobre alle 21:20 su Rai 3.

Lo show, prodotto da Rai Cultura e diretto da Alessandro Renna, torna con l’energia e il tono ironico che ne hanno fatto uno dei programmi più amati del giovedì sera.

L’impianto resta quello vincente: un varietà «colto-pop» dove attualità, arte, musica e parole si fondono in un racconto vivace e sempre imprevedibile.

A fare da contrappunto, i «competenti» – un gruppo di esperti e ospiti fissi – commentano con spirito e leggerezza le storie e i protagonisti delle puntate.

«Sono romantica anche se non si vede. Mai pentita di una battuta, neanche con Mattarella», confida Geppi Cucciari alla stampa, confermando il suo tono ironico e libero.

Tra gli ospiti attesi della nuova stagione figurano Woody Allen, che aprirà la prima puntata, e Renad, una bambina palestinese simbolo di speranza e resilienza.