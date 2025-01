Gerry Scotti: «A Sanremo vado senza cachet, in amicizia»

Gerry Scotti

Il conduttore Mediaset presenterà la prima sera del Festival insieme a Carlo Conti e Antonella Clerici.

Covermedia Covermedia

Gerry Scotti condurrà finalmente il Festival di Sanremo dopo una carriera lunga e di successo.

«Al Festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere. È l'unica 'conditio sine qua non' che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato», ha detto all'Ansa, seguendo l'esempio della collega Maria De Filippi che, nel 2017, non percepì per scelta nessun compenso.

La liberatoria da parte di Mediaset, ha detto Gerry Scotti, è arrivata senza alcun problema: «Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho riferito della telefonata di Conti. La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio. Forse perché era un via libera solo per una serata.»

«Qualcuno ha tirato in ballo la pax televisiva: ma io ho un tale rapporto con la mia azienda che non c'è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo. E poi Sanremo viene visto dalla comunità dei media come un evento quasi a canale unificato, il programma nazional popolare per eccellenza che mette al centro la musica».

«Con Carlo siamo stati spesso l'uno contro l'altro nei palinsesti, ma ci legano tante similitudini, tante passioni: la famiglia, il mare, la pesca, la barca, la musica, cose che contano più di tutto il resto», ha aggiunto il presentatore 68enne.