Gerry Scotti

Secondo «Gente», il conduttore avrebbe sposato la compagna a Milano con una cerimonia riservata e lontana dai riflettori.

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Gerry Scotti avrebbe detto sì a Gabriella Perino nel massimo riserbo.

Secondo quanto riportato da «Gente», il volto Mediaset avrebbe sposato la compagna in Comune a Milano circa un anno e mezzo fa, scegliendo una cerimonia lontana da telecamere, mondanità e clamore mediatico.

L'indiscrezione sorprende soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal conduttore negli ultimi anni. Dopo il divorzio da Patrizia Grosso, Scotti aveva infatti più volte manifestato scetticismo nei confronti di un secondo matrimonio.

In un'intervista rilanciata da Fanpage aveva spiegato: «Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia».

Proprio per questo il presunto matrimonio con Gabriella Perino assume un significato particolare. Secondo il settimanale, la coppia avrebbe scelto una formula estremamente discreta: niente festa, niente celebrazioni pubbliche e nessun evento mondano. Anche la scelta dei testimoni sarebbe avvenuta all'ultimo momento.

La relazione tra il conduttore e l'architetta dura dal 2011 ed è sempre rimasta lontana dall'esposizione mediatica. Non stupisce quindi che l'indiscrezione emerga soltanto ora.