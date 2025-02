Gerry Scotti alla conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2025. KEYSTONE

Uno dei volti più noti di Mediaset co-conduce la prima serata del Festival su Rai 1. Gerry Scotti corona così uno dei suoi sogni professionali. Sarà affiancato dalla collega Antonella Clerici. Il padrone di casa però rimane Carlo Conti. Qual è il percorso di Scotti fino al palco sanremese? E cosa si sa della sua vita privata?

Hai fretta? blue News riassume per te Gerry Scotti corona il suo sogno di uomo della TV: arriva sul palco di Sanremo, mai calcato prima.

Nella prima serata della kermesse è affiancato dalla collega Antonella Clerici.

Come Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, anche Scotti ha esordito in radio prima di passare alla TV.

La svolta nella sua carriera arriva con il game-show «Passaparola» e consolida il suo successo con «Chi vuol essere milionario?».

È considerato l'erede naturale di Mike Bongiorno.

Divorziato, ha un figlio. Convive con l'attuale compagna a Milano, città che gli ha praticamente dato tutto a livello professionale e personale. Mostra di più

Gerry Scotti, classe 1956, è il primo co-conduttore di Sanremo 2025, assieme alla collega Antonella Clerici.

La carriera di presentatore, proprio come quella di Carlo Conti che lo ha chiamato per il Festival, è iniziata alla radio.

Lasciati gli studi di giurisprudenza che non porta a termine, Virginio, questo il suo vero nome, debutta a Radio Hinterland Milano2 e, alla fine degli anni '70, passa a Radio Milano International.

Claudio Cecchetto gli propone di passare a Radio Deejay nell'estate del 1982. Inizia così una proficua e lunga collaborazione con il produttore. L'anno successivo esordisce come presentatore su Italia 1, essendo DJ di Radio DeeJay, con DeeJay Television, il primo programma che trasmette videoclip musicali in TV, ancor prima dell'arrivo di MTV.

La consacrazione con «Passaparola»

Inizia così una carriera costellata da successi alla conduzione di molti programmi, tra i quali il Festivalbar, che dopo una prima apparizione nel 1986 prenderà in mano per cinque anni consecutivi, dal 1988 al 1992.

Negli anni '90 è il volto di molti programmi, tutti targati Mediaset, come «Buona domenica», «Il quizzone», «La sai l'ultima?» e «Striscia La Notizia».

La popolarità arriva col programma «Passaparola» e le famose «Letterine» nel 1999. Sarà mattatore assoluto fino al 2006. Nel 2000 il successo aumenta quando porta in Italia il format «Chi vuol essere milionario?», che conduce per 11 edizioni, fino al 2011.

L'erede naturale di Mike Bongiorno

Accanto alla carriera da presentatore coltiva, sempre negli anni '90, pure quella di attore e prende parte a diverse sit-com per la TV come «Io e la mamma» e «Finalmente soli».

Nel 2005 in compagnia di Michelle Hunziker approda a Paperissima, programma di cui presenterà svariate edizioni. Nel 2009 è giudice di «Italia's Got Talent». Insieme a Maria De Filippi e a Rudy Zerbi è uno dei giudici di «Tu si que vales» dal 2014. Dal 2015 lavora a «Caduta Libera», programma che va tutt'ora in onda.

È uno dei volti più noti, non solo di Mediaset, ma di tutto il panorama televisivo italiano. È considerato come l'erede naturale di Mike Bongiorno, sia dallo stesso presentatore ormai scomparso, che dal pubblico.

Una vita privata priva di scandali?

Nel 1991 Gerry Scotti si sposa con Patrizia Grosso con cui ha avuto un figlio, Edoardo, l'anno dopo. Il conduttore ha ammesso di aver sofferto molto per la separazione avvenuta nel 2002, sancita con il divorzio nel 2009.

Dal 2011 fa coppia con Gabriella Perino, un architetto, con cui convive tutt'ora a Milano. Nel 2020 è diventato nonno di Virginia e nel 2023 di Pietro.

Grande tifoso del Milan, ha presentato la serata di addio al calcio di Franco Baresi a San Siro il 28 ottobre 1997, la festa scudetto nel 1999 e, il 15 dicembre dello stesso anno, l'evento per celebrare il centenario milanista dal titolo «100 Milan - Buon Compleanno». Italia 1 ha trasmesso i 3 appuntamenti.

I suoi cantanti preferiti sono David Bowie e Zucchero.