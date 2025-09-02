Gerry Scotti

«Il vecchio zio Gerry» batte la Rai e non risparmia frecciate. E dice la sua su Stefano de Martino.

Covermedia Covermedia

Con «La Ruota della Fortuna», Gerry Scotti ha conquistato l'access prime time estivo, attirando quasi quattro milioni di spettatori e toccando punte del 29% di share. Risultati che hanno superato persino il Tg1, costringendo la Rai ad anticipare «Affari tuoi».

Il conduttore, icona della tv popolare, non si nasconde: «Sinceramente no. Anche se la Rai da tempo fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico, adottando trucchetti e furbizie che servono solo ad arrotondare i numeri».

E aggiunge con il suo sorriso ironico: «Non hanno calcolato il vecchio zio Gerry, però».

«De Martino? Non è l'erede di Pippo Baudo»

La vittoria estiva consolida un rapporto già solido con Mediaset: «Ho ancora due anni di contratto, poi si vedrà. Non farò mai l'intervista del lamento: me ne andrò da solo».

Un approccio sobrio, che conferma la sua immagine di professionista rassicurante, capace di parlare a tutte le generazioni.

E sul futuro dei palinsesti, Scotti guarda con curiosità ma anche con distacco: «Stefano De Martino è bravo, giovane e originale, ma non è l'erede di Pippo Baudo. E poi lui è più bello».