Gerry Scotti Covermedia

Il conduttore smentisce i gossip e guarda oltre la tv.

Covermedia Covermedia

Gerry Scotti smentisce con fermezza le voci circolate negli ultimi giorni su presunte relazioni con oltre trenta ragazze, ricondotte agli anni dei grandi varietà Mediaset. Una ricostruzione che il conduttore definisce senza esitazioni «una sopravvalutazione totale», prendendo nettamente le distanze da una narrazione che considera lontana dalla realtà.

In un’intervista a Vanity Fair Italia, Gerry Scotti affronta il tema senza giri di parole. «Attribuirmi storie con trenta ragazze è semplicemente falso. Basterebbe chiedere a loro per capirlo», chiarisce, chiudendo una polemica alimentata dal gossip online e da commenti privi di riscontri verificabili. Scotti, che compirà settant’anni nel 2026, sottolinea di non riconoscersi in un racconto che non tiene conto della sua storia personale e professionale.

Come riportato da La Repubblica, il suo nome è stato citato anche in alcuni contenuti diffusi sul web da Fabrizio Corona, senza che emergessero elementi oggettivi a sostegno delle illazioni. Il conduttore ha scelto di reagire con misura, evitando di alimentare ulteriormente il dibattito pubblico e riducendo temporaneamente l’interazione sui social.

Dopo oltre quarant’anni di carriera – iniziata in radio alla fine degli anni Settanta e consolidata con programmi simbolo come «Passaparola» e «Chi vuol essere milionario?» – Scotti rivendica oggi il diritto a essere raccontato per ciò che fa, non per ciò che gli viene attribuito. «Un uomo è vecchio quando i rimpianti superano i sogni», ricorda citando Albert Einstein.

Sul fronte professionale, è attualmente impegnato alla conduzione de «La Ruota della Fortuna» su Canale 5 e resta uno dei volti centrali dell’access prime time Mediaset, affiancando all’attività televisiva nuovi progetti editoriali in fase di sviluppo.