Gerry Scotti

Secca la smentita sulla presunta partecipazione del presentatore alla kermesse canora: «Lo guarderò da casa mia».

Gerry Scotti non salirà sul palco di Sanremo 2024.

Lo assicura lo stesso conduttore ospite di Silvia Toffanin a «Verissimo», dopo la foto uscita sul web che lo ritrae insieme ad Amadeus e la didascalia sibillina «ci hanno beccati».

«Si tratta di una foto che nasce come la tipica paparazzata da giornale scandalistico. Infatti, il mio commento sotto il post di Instagram era del tipo: «Oddio e adesso chi glielo dice a Giovanna che io e te facciamo colazione insieme?»», ha ironizzato Gerry con la conduttrice del talk show.

«Da lì sono nate una serie di supposizioni, la più cavalcata è stata «Gerry Scotti a Sanremo» ma voglio dirvi che guarderò Sanremo da casa mia, non sarò al Festival. Sarei falso se non dicessi che i migliaia di commenti positivi che mi sono arrivati, come quello di Fiorello, mi hanno riempito il cuore».

Un nuovo programma da ottobre

Da ottobre Scotti sarà su Canale 5 con il talent show «Io Canto Generation»: con lui ci saranno anche Michelle Hunziker e Orietta Berti.

«Le due donne che saranno al mio fianco nelle vesti di giudici sono Michelle Hunziker e Orietta Berti. Sono onorato di avere la signora Berti, sono da sempre un suo ammiratore (…) Michelle per me è come una sorella, e mi spiace anche che sia così sarà la sua prima volta in questo ruolo e sono davvero curioso di vederla all’opera (…)».

«Tra i capisquadra invece ho la fortuna di avere chi ha fatto la storia della musica italiana: Iva Zanicchi e Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo. E a fare da fil rouge tra ciò che è stato 10 anni fa e l'edizione di quest’anno c'è Benedetta Caretta».

Covermedia