Continua il successo de «La Ruota della Fortuna», condotto da Gerry Scotti, in onda nel preserale di Canale 5.

Il programma, in onda nel preserale di Canale 5, sta vincendo inaspettatamente la sfida con «Affari Tuoi», condotto su Rai 1 da Stefano De Martino, il cui successo fino a poche settimane fa sembrava inarrestabile.

«Voglio rendere onore ad un avversario giovanissimo, insieme facciamo una cosa che non succedeva da trent'anni. Sommando il mio pubblico e il suo facciamo più di 11 milioni di spettatori. La nostra è la nuova prima serata», ha dichiarato Scotti al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv, Sorrisi e Canzoni.

A contribuire al successo de «La Ruota della Fortuna» è sicuramente la presenza di Samira Lui, molto più di una semplice valletta secondo il presentatore.

«Lei è il prototipo della nuova protagonista femminile in televisione – ha sottolineato –. Fa finta di cavalcare il ruolo della valletta, ma non lo è. È una co-presentatrice e con grande umiltà, fidandosi di me, passo passo sta conquistando il favore delle persone. Quando una è bella è facile che piaccia agli uomini e meno alle donne. Al contrario, ho l'impressione che Samira piaccia molto alle signore».