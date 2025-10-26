  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV Gerry Scotti rende onore a De Martino: «Insieme facciamo 11 milioni di telespettatori»

Covermedia

26.10.2025 - 13:00

Gerry Scotti
Gerry Scotti

Continua il successo de «La Ruota della Fortuna», condotto da Gerry Scotti, in onda nel preserale di Canale 5.

Covermedia

26.10.2025, 13:00

26.10.2025, 13:14

Gerry Scotti si gode il successo de «La Ruota della Fortuna».

Il programma, in onda nel preserale di Canale 5, sta vincendo inaspettatamente la sfida con «Affari Tuoi», condotto su Rai 1 da Stefano De Martino, il cui successo fino a poche settimane fa sembrava inarrestabile.

«Voglio rendere onore ad un avversario giovanissimo, insieme facciamo una cosa che non succedeva da trent'anni. Sommando il mio pubblico e il suo facciamo più di 11 milioni di spettatori. La nostra è la nuova prima serata», ha dichiarato Scotti al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv, Sorrisi e Canzoni.

TV. Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

TVStefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

A contribuire al successo de «La Ruota della Fortuna» è sicuramente la presenza di Samira Lui, molto più di una semplice valletta secondo il presentatore.

«Lei è il prototipo della nuova protagonista femminile in televisione – ha sottolineato –. Fa finta di cavalcare il ruolo della valletta, ma non lo è. È una co-presentatrice e con grande umiltà, fidandosi di me, passo passo sta conquistando il favore delle persone. Quando una è bella è facile che piaccia agli uomini e meno alle donne. Al contrario, ho l'impressione che Samira piaccia molto alle signore».

E dice la sua su De Martino. Gerry Scotti con l'estate d'oro con «La Ruota della Fortuna» lancia una frecciatina alla RAI

E dice la sua su De MartinoGerry Scotti con l'estate d'oro con «La Ruota della Fortuna» lancia una frecciatina alla RAI

I più letti

Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Scontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci
Una comandante di compagnia avrebbe picchiato delle reclute a Lenzburg

Altre notizie

Film. Miley Cyrus canta per «Avatar 3», il brano è ispirato a una tragedia personale

FilmMiley Cyrus canta per «Avatar 3», il brano è ispirato a una tragedia personale

Rivelazioni. I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»

RivelazioniI figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»

Lutto nel cinema. Addio a June Lockhart, la star di «Lassie» e «Lost in Space»

Lutto nel cinemaAddio a June Lockhart, la star di «Lassie» e «Lost in Space»