  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ospite a «Verissimo» Gerry Scotti ricorda gli esordi a La Ruota della Fortuna: «È merito di mia madre»

Covermedia

31.10.2025 - 13:00

Gerry Scotti
Gerry Scotti

Ospite di Silvia Toffanin, il conduttore racconta il debutto in tv e la lettera che la madre gli scrisse quando tutto ebbe inizio.

Covermedia

31.10.2025, 13:00

31.10.2025, 13:24

Gerry Scotti torna a parlare dei suoi primi passi nel mondo della televisione, e lo fa con l’emozione di chi non ha dimenticato da dove è partito.

Ospite del programma «This Is Me» di Silvia Toffanin, il popolare conduttore ha ricordato il giorno in cui, ancora incerto sul futuro, la madre gli scrisse una lettera incoraggiandolo a presentarsi ai provini per «La ruota della fortuna».

«Mia madre mi disse: «Vai, prova, questa è la tua occasione». Non volevo lasciare il lavoro alla radio, ma lei aveva visto più lontano di me», ha raccontato Scotti, che allora muoveva i primi passi accanto alle celebri «letterine» del programma.

«Da sempre con la stessa voglia»

Nel corso dell’intervista, il conduttore ha ammesso di essersi commosso rivedendo le immagini dell’epoca: «Non ero ancora «il Gerry Scotti» che tutti conoscono oggi, ma avevo la stessa voglia di fare bene».

Un racconto intimo e autentico, che ha conquistato il pubblico di Verissimo e dei social, dove in molti hanno elogiato il suo tono sincero e familiare.

Gerry è attualmente al timone di «Caduta libera» su Canale 5 e tornerà presto con la nuova edizione di «Io canto Family», in onda nelle prossime settimane.

I più letti

24enne immobilizzato, picchiato e ferito con un coltello nel Luganese, due arresti
Kim Kardashian: «Lo sbarco sulla Luna non è mai successo». Pronta la replica della NASA
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Condannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno
Altra svolta in vista per Lindsey Vonn? Possibile cambio di sport in estate

Su Gerry Scotti

TV. Gerry Scotti rende onore a De Martino: «Insieme facciamo 11 milioni di telespettatori»

TVGerry Scotti rende onore a De Martino: «Insieme facciamo 11 milioni di telespettatori»

«Per amicizia, senza cachet». A Sanremo 2025 Gerry Scotti sarà co-conduttore con Carlo Conti nella prima serata

«Per amicizia, senza cachet»A Sanremo 2025 Gerry Scotti sarà co-conduttore con Carlo Conti nella prima serata

TV. Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

TVStefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

Altre notizie

Esprime i suoi dubbi. Kim Kardashian: «Lo sbarco sulla Luna non è mai successo». Pronta la replica della NASA

Esprime i suoi dubbiKim Kardashian: «Lo sbarco sulla Luna non è mai successo». Pronta la replica della NASA

46 riprese per una battuta. Colin Farrell e il giorno da incubo a Hollywood: ubriaco sul set di «Minority Report»

46 riprese per una battutaColin Farrell e il giorno da incubo a Hollywood: ubriaco sul set di «Minority Report»

Appello globale alla solidarietà. Billie Eilish dona milioni in beneficenza e poi si rivolge ai miliardari: «Fate del bene»

Appello globale alla solidarietàBillie Eilish dona milioni in beneficenza e poi si rivolge ai miliardari: «Fate del bene»