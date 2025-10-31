Gerry Scotti

Ospite di Silvia Toffanin, il conduttore racconta il debutto in tv e la lettera che la madre gli scrisse quando tutto ebbe inizio.

Covermedia Covermedia

Gerry Scotti torna a parlare dei suoi primi passi nel mondo della televisione, e lo fa con l’emozione di chi non ha dimenticato da dove è partito.

Ospite del programma «This Is Me» di Silvia Toffanin, il popolare conduttore ha ricordato il giorno in cui, ancora incerto sul futuro, la madre gli scrisse una lettera incoraggiandolo a presentarsi ai provini per «La ruota della fortuna».

«Mia madre mi disse: «Vai, prova, questa è la tua occasione». Non volevo lasciare il lavoro alla radio, ma lei aveva visto più lontano di me», ha raccontato Scotti, che allora muoveva i primi passi accanto alle celebri «letterine» del programma.

«Da sempre con la stessa voglia»

Nel corso dell’intervista, il conduttore ha ammesso di essersi commosso rivedendo le immagini dell’epoca: «Non ero ancora «il Gerry Scotti» che tutti conoscono oggi, ma avevo la stessa voglia di fare bene».

Un racconto intimo e autentico, che ha conquistato il pubblico di Verissimo e dei social, dove in molti hanno elogiato il suo tono sincero e familiare.

Gerry è attualmente al timone di «Caduta libera» su Canale 5 e tornerà presto con la nuova edizione di «Io canto Family», in onda nelle prossime settimane.