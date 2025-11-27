TVGerry Scotti rilancia «Chi vuol essere milionario – Il Torneo»
27.11.2025 - 11:00
Gerry Scotti torna protagonista del prime time con il lancio di «Chi vuol essere milionario – Il Torneo», al debutto domenica 7 dicembre 2025 su Canale 5.
Il promo diffuso da Mediaset conferma la ripartenza del celebre quiz in una formula completamente rivista, pensata per restituire al format un ruolo di punta nel palinsesto invernale. L'orario previsto per la messa in onda è intorno alle 22.00, subito dopo il programma di traino della rete.
Come riportato da più fonti, la modalità «Torneo» introduce una competizione a eliminazione diretta: non più un unico concorrente alla scalata del milione, ma una serie di sfide tra partecipanti selezionati, chiamati a guadagnarsi l'accesso alla finalissima.
Il ritmo si preannuncia più serrato, con livelli di difficoltà crescenti e un impianto scenico rinnovato per aumentare la tensione narrativa.
Resta da definire ufficialmente il montepremi: alcune indiscrezioni suggeriscono la possibilità di superare la soglia del milione di euro, ma la produzione Mediaset non ha ancora confermato la cifra. È chiara, però, la volontà di riportare il brand «Milionario» ai fasti delle sue stagioni più fortunate.
Per Scotti si tratta di un ritorno attesissimo: il quiz è uno dei titoli che più hanno segnato la sua carriera, contribuendo a consolidarne la figura di riferimento nel genere game show. L'edizione torneo arriva dopo gli speciali dedicati a «La Ruota della Fortuna», completando una stagione televisiva particolarmente ricca.