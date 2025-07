Gerry Scotti Covermedia

14 luglio torna in access prime time con «La Ruota della Fortuna», pronto a contrastare il game dei pacchi.

Covermedia

Con un attacco netto, Gerry Scotti rilancia la sua sfida televisiva: «Affari Tuoi è quasi ludopatia, da noi si vince con merito», tuona in vista del debutto de «La Ruota della Fortuna» in access prime time, in onda dal 14 luglio su Canale 5.

Il conduttore si prepara a un confronto diretto con Stefano De Martino: «Molti dicono che loro sono ingiocabili, come il Psg nel calcio, ma da vecchio pazzo non mi piace questa parola».

La Ruota, che torna in una fascia nuova dopo 40 anni di carriera, punta a conquistare un audience stabile: «Se Affari Tuoi fa il 28%, portarlo al 25% è già un risultato», afferma Scotti sul sito Fanpage. La novità estiva punta sui giochi di merito: «Da noi non basta tirare una monetina, alla Ruota chi arriva in fondo lo merita. Affari Tuoi invece sembra una riffa».

Riguardo a De Martino, Scotti riconosce il suo fascino: «Funziona per la freschezza, la giovinezza, la napoletanità... e poi la bellezza: i belli sono avvantaggiati. Io invece sono l'alternativa ai belli». E sul nuovo slot afferma: «È un orario mai sperimentato, ma ho accettato la sfida».

Una sfida ricca di stile, polemica e ambizione: Scotti punta a conquistare il pubblico con la forza del merito, mentre il concorrente punta su fascino e fortuna. L'appuntamento è per il 14 luglio, sera di grande debutto tv.