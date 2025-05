Ecco i look del Met Gala 2025 Non è immediatamente evidente che questo look senza mutande è ispirato all'abbigliamento maschile classico. Immagine: KEYSTONE La star dei Blackpink Lisa fa scalpore con un completo di pizzo con perline di Louis Vuitton. Il look è in realtà un due pezzi composto da un blazer e un body. Immagine: KEYSTONE Il look senza pantaloni è stato ampiamente rappresentato al Met Gala. Hailey Bieber mostra le sue lunghe gambe. Immagine: KEYSTONE Nemmeno Doja Cat ha molto tessuto nella parte inferiore. Immagine: KEYSTONE Invece, c'erano spalline drammatiche, un reggiseno a cono e una zona dei fianchi enfatizzata, grazie a un body di ispirazione anni '80 con una stampa leopardata di Marc Jacobs. Immagine: KEYSTONE Anche Sabrina Carpenter ha mostrato un po' di gambe, senza collant ma con uno strascico. Gli strascichi sono stati ampiamente rappresentati nel 2025: come rottura di stile rispetto alla severità del costume maschile, hanno anche fornito una dose di drammaticità. Immagine: KEYSTONE Questo look body suit di Louis Vuitton presenta gli elementi tipici di un abito da uomo, come il blazer e la camicia. Ma senza pantaloni. Immagine: KEYSTONE Le cose si sono fatte drammatiche grazie a Cynthia Erivo. Ha indossato un corsetto impreziosito da cristalli e una gonna di tulle di Givenchy. Sembra che non si veda da nessuna parte senza artigli metallici. Immagine: KEYSTONE Corta davanti, lunga dietro: Simone Biles sceglie lo strascico e il colore. Immagine: KEYSTONE Kerry Washington e Jonathan Simkhai scelgono il colore di tendenza del 2025: il giallo burro. La cantante indossa una gonna ad A trasparente con un blazer aderente. Immagine: KEYSTONE Tra il gessato e il classico bianco e nero: Shakira si è distaccata dal motto con un focus sull'abbigliamento maschile e sulla storia del dandismo nero e ha optato per un abito da principessa con una mantella voluminosa. Immagine: IMAGO/UPI Photo Lupita Nyong'o ha realizzato perfettamente il motto, aggiungendo un tocco di stravaganza al tailleur pantalone grazie alla mantella. Immagine: KEYSTONE Con pantaloni e gambe svasate: per noi Zendaya è la meglio vestita della serata, perché ha portato sul red carpet eleganza pura senza troppi fronzoli. Ha indossato un abito a tre pezzi personalizzato di Louis Vuitton. Più un cappello e una cravatta. In tempi di quiet luxury, questa tendenza potrebbe prendere piede. Immagine: KEYSTONE Il look di Demi Moore non è passato inosservato grazie al gessato XL reinterpretato e al colletto scultoreo. Immagine: KEYSTONE Tyla ha indossato un abito bustier con gessato e una mantella che sfociava in uno strascico. Quanto può essere eccitante il classico abbigliamento maschile? Al Met Gala 2025, le star si sono cimentate nel gioco del gessato, della giacca e della cravatta. Alcune di loro hanno semplicemente non indossato i pantaloni.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Met Gala 2025 ha mostrato quanto possa essere eccitante l'abbigliamento maschile.

Una tendenza accattivante è stata il look senza pantaloni, indossato da star come Sabrina Carpenter, Lisa e Doja Cat.

Strisce, mantelli e top simili a corsetti hanno rotto il rigore dell'abbigliamento maschile tradizionale e hanno combinato elementi maschili e femminili.

Nonostante una palette di colori complessivamente tenui, alcuni elementi di spicco come Shakira in rosa hanno dato vita a accenti audaci e hanno portato colore al gala. Mostra di più

«Superfine: Tailoring Black Style» con un focus sull'abbigliamento maschile e sulla storia del dandismo nero.

Un motto che suonava promettente e sotto il quale, oltre a elementi classici come gessato, risvolti e cravatte, ci si aspettava soprattutto haute couture, emozionanti reinterpretazioni dell'abito classico o audaci combinazioni di stile.

Gli appassionati di moda non sono rimasti delusi dal Met Gala 2025, anche se, come accade ogni anno, alcuni ospiti hanno imbrogliato il motto. E hanno avuto pane per i loro denti agli «Oscar della moda», come la conduttrice Anna Wintour ama definire l'evento.

Particolarmente emozionante? Il modo in cui gli stilisti hanno combinato elementi di moda moderna con la sartoria classica.

La «tendenza senza pantaloni»

La tendenza «senza pantaloni» sembra essere ancora abbastanza eccitante da essere rivisitata. In effetti la microtendenza continua a fare capolino sui red carpet, ma non è ancora riuscita ad affermarsi nel mainstream, come si può vedere con Sabrina Carpenter, Lisa o Doja Cat.

Anche gli strascichi lunghi e i mantelli sono stati ampiamente rappresentati: come rottura di stile rispetto all'austerità del costume maschile, hanno fornito una dose di drammaticità.

Mentre il gilet, parte del classico abito a tre pezzi, è stato celebrato in alcuni look, altri lo hanno sostituito con top ispirati al corsetto, per un'ultima interazione tra maschile e femminile.

In generale, i colori sono stati piuttosto tenui, ma alcune eccezioni - tra cui Shakira, che ha indossato il rosa - non hanno perso l'occasione di mettere in gioco il colore accanto al gessato e al classico bianco e nero.

Zendaya è eleganza pura senza fronzoli

Con pantaloni e gambe svasate, Zendaya è la «meglio vestita» della serata per blue News, perché ha portato sul tappeto rosso eleganza pura senza troppi fronzoli.

L'attrice ha indossato un abito a tre pezzi personalizzato di Louis Vuitton. Più un cappello e una cravatta. In tempi di quiet luxury, questa tendenza monocromatica senza tempo potrebbe prendere piede.

La moda maschile si sta divertendo in questo momento.

E il Met Gala lo ha dimostrato: chi ha bisogno di pantaloni quando il look è adatto?