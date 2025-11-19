  1. Clienti privati
Reality «GF Vip»: il cast è sul tavolo di Pier Silvio Berlusconi

Covermedia

19.11.2025 - 13:00

Pier Silvio Berlusconi
Pier Silvio Berlusconi
Covermedia

Signorini consegna la lista completa dei concorrenti: ora tocca ai vertici Mediaset decidere il futuro del reality.

Covermedia

19.11.2025, 13:00

19.11.2025, 13:19

Pier Silvio Berlusconi è l’arbitro decisivo del nuovo «Grande Fratello Vip».

Alfonso Signorini ha consegnato nelle sue mani il cast completo della prossima edizione: 23 concorrenti e 9 riserve, frutto di settimane di selezioni e confronti interni. È il passaggio più delicato dell’intera operazione, perché da questa approvazione dipende l’avvio – o lo stop definitivo – del reality.

Secondo quanto ricostruito da più testate specializzate, Signorini – supportato informalmente da Maria De Filippi – ha lavorato su una rosa estremamente trasversale: attori italiani e turchi, sportivi, volti televisivi, opinioniste e almeno un ex politico. Una proposta che risponde alla richiesta, già nota, di Berlusconi: «solo grandi nomi». Un’indicazione, confermata da Bubinoblog, che punta a rilanciare il brand dopo stagioni segnate da cali di interesse e riforme editoriali.

La data di partenza resta da definire: circolano ipotesi che spaziano da gennaio fino all’autunno 2026. La consegna del cast, però, segnala l’intenzione della rete di sciogliere il nodo il prima possibile, stabilendo se il GF Vip avrà una collocazione forte nel palinsesto o se l’edizione verrà ripensata da zero.

Il via libera dipende ora da un’unica valutazione: i nomi proposti sono davvero in grado di riportare il programma ai livelli attesi? La risposta arriverà nelle prossime settimane dagli uffici dell’amministratore delegato.

