Elenoire Ferruzzi sgancia la bomba sul GF VIP: «È tutto finto»

Elenoire Ferruzzi

È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del reality show, ma adesso spara a zero: «Gli autori ti dicono quello che devi fare».

Elenoire Ferruzzi ha tirato una bomba sul Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, a suo dire, sarebbe una messinscena, pilotato nei particolari, televoto compreso.

Le indiscrezioni sono uscite all’ex Vippona durante un confronto Instagram con un utente. «Ma il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi!», ha puntualizzato la Ferruzzi.

«Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare, dov’è tutto finto, dove gli autori ti dicono quello che devi fare», continua Elenoire.

«Cosa avrebbe dovuto insegnarmi, sentiamo? Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah, ma svegliati! È tutto pagato, anche le umiliazioni tesoro».

Covermedia