Giacomo Gianniotti

Il 35enne ha diretto un episodio di «Grey's Anatomy» dopo aver lasciato il cast.

Covermedia

Giacomo Gianniotti, conosciuto per il ruolo del Dr. Andrew DeLuca in «Grey's Anatomy», conserva tanti ricordi speciali della serie.

Ma uno spicca su tutti: l'opportunità di dirigere un episodio dopo aver lasciato il cast. «Essere dietro la macchina da presa e vedere i miei ex colleghi fidarsi di me è stato incredibile», racconta. Dopo sette anni, descrive lo show come il luogo dove è cresciuto professionalmente: «Sono passato da ragazzo a uomo».

Oggi, Gianniotti è su Netflix con la serie «Inganno», dove affronta sfide inedite. Una su tutte, le scene di nudo: «Non avevo mai girato scene intime prima e all'inizio mi spaventavano, ma sono proprio le cose che mi fanno paura a spingermi oltre. Questo mi ha fatto crescere, sia come attore che come persona».

Nonostante il grande successo come attore, il suo sogno resta quello di continuare anche come regista. «Mi piacerebbe bilanciare la mia carriera tra recitazione e regia», confessa.

Dopo aver debuttato dietro la macchina da presa su «Grey's Anatomy», Gianniotti spera di espandere ulteriormente il suo percorso nel mondo della regia.

Covermedia