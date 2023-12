Giampaolo Morelli

L’attore napoletano ha scoperto meno di un anno fa, nel gennaio 2023, di essere stato cresciuto da un padre diverso dal suo biologico.

Giampaolo Morelli ha scoperto la verità sulle sue origini poco prima della morte della madre.

In una lunga intervista a Il Messaggero Giampaolo Morelli ha rivelato di aver scoperto solo a 49 anni chi è il suo vero padre. Francesco Morelli, ex magistrato napoletano oggi 90enne, non è il padre biologico, bensì un avvocato del foro di Napoli morto nel 2013.

«Qualche giorno prima di morire, mia madre mi consegnò una lettera. C'era scritto che il mio vero padre era un altro uomo», ha raccontato, poi: «È un amico di famiglia morto nel 2013, lui sapeva, eravamo identici».

Ora l’attore ha intrapreso il percorso giudiziario per il riconoscimento di paternità chiedendo che il giudice disponga il test del Dna sui parenti del suo presunto padre biologico. «Qualche giorno prima di morire, mia madre mi consegnò una lettera. C'era scritto che il mio vero padre era un altro uomo, molto vicino alla mia famiglia, che aveva sempre saputo la verità. Aggiungendo che il mio padre naturale sospettava che non fossi suo figlio ma non ne aveva mai avuto certezza», ha spiegato.

Chi è il vero padre

L'uomo in questione, un avvocato napoletano morto nel 2013, era un amico di famiglia. «Avrebbe avuto tante occasioni per manifestarsi, ma non lo ha mai fatto. Ora però capisco perché in alcuni momenti della mia vita è stato presente e questo mi fa ancora più male. Uno dei suoi nipoti, che è anche uno dei miei più cari amici, quando lo ha saputo mi ha detto: io non ho dubbi».

Francesco Morelli, colui che lo ha cresciuto in qualità di padre, oggi ha 90 anni, «ha dei gravi vuoti di memoria», non ha avuto per questo motivo una reazione davanti a tale situazione.

«Provo una grande tenerezza per lui che per tutta la vita ha preferito non vedere, anche se oggi mi rendo conto che il suo comportamento è stato quello di chi ha sempre saputo», ha commentato l'attore che ha poi ammesso di aver sempre avvertito la mancanza di una figura paterna.

Covermedia