Giampaolo Morelli Covermedia

Nel libro «Dislessico famigliare» il racconto intimo tra figli, scuola e quotidianità.

Covermedia Covermedia

Giampaolo Morelli racconta la sua dislessia.

Lo fa senza filtri e con un linguaggio pensato per arrivare a tutti in «Dislessico famigliare», il libro scritto insieme alla moglie Gloria Bellicchi, pubblicato nel 2025. Un testo agile, a metà tra memoir e diario domestico, che affronta il tema della neurodivergenza partendo dalla vita reale, senza toni didattici.

Morelli ha scoperto di essere dislessico in età adulta, quando i disturbi specifici dell'apprendimento erano ancora poco riconosciuti. «Per anni ho pensato di essere meno intelligente», ha dichiarato in più occasioni, spiegando come quella diagnosi tardiva abbia inciso sulla fiducia in sé stesso. Nel libro, però, il racconto non si ferma al disagio: diventa uno strumento per rileggere il passato e rimettere a fuoco il presente.

La dislessia, infatti, attraversa tutta la famiglia. Anche i due figli della coppia condividono la stessa caratteristica, trasformando la quotidianità in un laboratorio continuo di adattamento. Bellicchi offre il controcampo narrativo: «Ragionano per immagini e si perdono se il discorso diventa troppo lineare», osserva, restituendo con ironia la complessità di una casa «fuori standard».

Il libro insiste su un punto chiave: la normalizzazione. Niente vittimismo, nessuna retorica. La dislessia viene raccontata come una modalità diversa di funzionamento, che richiede strumenti adeguati a scuola e maggiore consapevolezza culturale, oggi finalmente più diffusa rispetto al passato.