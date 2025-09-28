  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Gli amici sono evaporati» Giampiero Mughini: «Non ho soldi, vendo la mia collezione di libri»

Covermedia

28.9.2025 - 13:00

Giampiero Mughini
Giampiero Mughini

Lo scrittore e giornalista non viene più invitato in tv dopo alcuni problemi di salute: «Gli amici? Evaporati».

Covermedia

28.09.2025, 13:00

28.09.2025, 14:09

Giampiero Mughini è al verde. Dopo alcuni problemi di salute, il noto opinionista, oggi 84enne, è finito ai margini dei salotti televisivi, in cui non viene più invitato. E per risollevare la sua situazione economica, ha deciso di vendere alcuni volumi della sua prestigiosa collezione letteraria.

«Ho le prime edizioni di Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Bassani, Moravia, Bianciardi, Montale, Ungaretti... Nella vita non ho saputo mettere niente da parte, tranne i miei libri», ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Il Foglio.

«Lo faccio perché è necessario. L'unico lavoro che ho è l'articolo che scrivo ogni martedì sul Foglio. Con quello ci faccio una dieta intermittente, che fa pure bene alla salute dicono».

Nessuno a cui chiedere aiuto

Mughini consegnerà i volumi ad un libraio milanese, suo amico da anni, ma alcuni ha deciso di tenerli per sé. «Tre libri di Italo Svevo, che sono di leggendaria rarità. I libri di Umberto Saba, perché su Trieste ho scritto un libro al quale tengo molto, e poi Carlo Dossi, che mi piaceva per com'era. Credo di somigliargli, a Carlo Dossi».

Nel momento del bisogno, aggiunge Mughini, «gli amici sono evaporati».

I più letti

Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»

Altre notizie

Con Julia Roberts e Andrew Garfield. Luca Guadagnino presenta il suo nuovo film a New York: «Non provoco ma metto alla prova»

Con Julia Roberts e Andrew GarfieldLuca Guadagnino presenta il suo nuovo film a New York: «Non provoco ma metto alla prova»

Ecco di chi si tratta. Un'attrice di Harry Potter esclusa da una convention per il suo profilo su OnlyFans

Ecco di chi si trattaUn'attrice di Harry Potter esclusa da una convention per il suo profilo su OnlyFans

La star alza la voce. Jennifer Lawrence: «In Palestina è genocidio. La libertà di parola è sotto attacco negli USA»

La star alza la voceJennifer Lawrence: «In Palestina è genocidio. La libertà di parola è sotto attacco negli USA»