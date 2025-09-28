Giampiero Mughini

Lo scrittore e giornalista non viene più invitato in tv dopo alcuni problemi di salute: «Gli amici? Evaporati».

Giampiero Mughini è al verde. Dopo alcuni problemi di salute, il noto opinionista, oggi 84enne, è finito ai margini dei salotti televisivi, in cui non viene più invitato. E per risollevare la sua situazione economica, ha deciso di vendere alcuni volumi della sua prestigiosa collezione letteraria.

«Ho le prime edizioni di Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Bassani, Moravia, Bianciardi, Montale, Ungaretti... Nella vita non ho saputo mettere niente da parte, tranne i miei libri», ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Il Foglio.

«Lo faccio perché è necessario. L'unico lavoro che ho è l'articolo che scrivo ogni martedì sul Foglio. Con quello ci faccio una dieta intermittente, che fa pure bene alla salute dicono».

Nessuno a cui chiedere aiuto

Mughini consegnerà i volumi ad un libraio milanese, suo amico da anni, ma alcuni ha deciso di tenerli per sé. «Tre libri di Italo Svevo, che sono di leggendaria rarità. I libri di Umberto Saba, perché su Trieste ho scritto un libro al quale tengo molto, e poi Carlo Dossi, che mi piaceva per com'era. Credo di somigliargli, a Carlo Dossi».

Nel momento del bisogno, aggiunge Mughini, «gli amici sono evaporati».