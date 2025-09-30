Katia Ricciarelli riaccende la polemica. Imago

La tensione tra Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli continua a crescere. Dopo la scomparsa di Pippo Baudo, i due protagonisti si confrontano su vecchie questioni personali, alimentando un acceso dibattito.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la morte di Pippo Baudo, la polemica fra Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli è esplosa, riaccendendo vecchi attriti legati a dichiarazioni sulla vita privata del presentatore.

Ricciarelli, a Verissimo, ha rinfocolato lo scontro accusando Magalli di «sparlare» e minacciando anche (a parole) una reazione fisica, dichiarazioni che hanno fatto discutere.

Magalli ha replicato su Facebook con un lungo post difendendo la propria versione dei fatti, respingendo le accuse e cercando al contempo di chiudere la polemica offrendo «un abbraccio» simbolico. Mostra di più

La disputa tra Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli si intensifica dopo la morte di Pippo Baudo. I due continuano a discutere su eventi passati legati alla vita privata dell'ex presentatore.

Magalli ha spesso contestato le affermazioni della soprano. Tuttavia, dopo l'ultima apparizione della donna a «Verissimo», la situazione è degenerata in un acceso scambio di battute.

Durante la puntata del 28 settembre, come riferito fra gli altri da «Leggo.it», l'ex moglie di Baudo è tornata per chiarire alcune dichiarazioni fatte in precedenza. Ha detto di essere stata criticata duramente dopo l'intervista e ha espresso il suo disappunto verso il presentatore, che aveva rivelato presunti dettagli sul divorzio.

La donna ha dichiarato: «Magalli dovrebbe occuparsi dei suoi affari invece di sparlare. Non tollero la cattiveria. Non conosceva molti dettagli e io non conosco i suoi. Perché parlare di me? Non voglio avere a che fare con lui, se mi chiama non rispondo. Non sono violenta, ma una sberla gliela darei».

Queste parole hanno spinto l'uomo a rispondere sui social.

La risposta di Magalli: «Con Pippo un'amicizia forte e duratura»

Giancarlo Magalli ha risposto con un lungo post su Facebook, chiarendo alcuni punti: «Ci conosciamo da 54 anni, dal 1971, quando ero un giovane regista di Rai Cultura e realizzai un servizio su di te. Ho conosciuto Pippo dopo di te, ma con lui ho avuto un'amicizia forte e duratura. Ho solo trovato curioso che per contattare Pippo usassi un intermediario invece di chiamarlo direttamente. Per quanto riguarda l'ospedale, ho riportato quanto mi disse Pippo: che ti presentasti solo tre giorni dopo l'operazione, causando un litigio che portò alla separazione. Non era un attacco personale, ma una correzione di imprecisioni».

Magalli ha concluso cercando di placare la situazione, ma ha lanciato un'ultima frecciata: «Hai detto che vorresti colpirmi. Non ci credo. Penso che tu voglia mantenere viva la polemica per apparire in TV, forse retribuita. Anche a me è stata offerta questa possibilità, ma ho rifiutato perché odio le polemiche, soprattutto ora che Pippo non c'è più. Ti ricambio le sberle con un abbraccio, sperando che tutto finisca qui».

