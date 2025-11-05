Nel podcast «Passa dal BSMT»Gianluca Gazzoli: «La mia mamma e quel dolore che insegna a vivere»
5.11.2025 - 16:30
Nel podcast «Passa dal BSMT» il conduttore racconta la perdita e l'eredità d'amore lasciata da sua madre.
Gianluca Gazzoli ha dedicato l’ultima puntata di «Passa dal BSMT» alla madre Giovanna, scomparsa pochi mesi fa dopo una lunga malattia. Un racconto intimo e struggente, che ha commosso il pubblico e moltiplicato i messaggi di affetto.
«Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino», ha scritto sui social il conduttore e podcaster, già volto di Radio DeeJay e Rai 1.
Nel corso dell’episodio – registrato quando la madre era ancora in terapia – Gazzoli rievoca i momenti più difficili della loro convivenza con la malattia e il coraggio con cui lei aveva scelto di affrontarla: «È la donna più forte che abbia mai conosciuto».
La puntata rappresenta un punto di svolta per il format, nato come spazio di confronto e diventato, nel tempo, un laboratorio di emozioni e consapevolezza. In «Passa dal BSMT», Gazzoli dialoga con personaggi di mondi diversi – dalla musica allo sport – raccontando fallimenti, ripartenze e fragilità con un tono autentico e diretto.
La nuova stagione del podcast, disponibile ogni lunedì e giovedì su Spotify, Apple Podcasts e YouTube, proseguirà fino a dicembre 2025. In chiusura, Gazzoli ha annunciato una serie speciale dedicata a resilienza e memoria, prevista per l’inizio del 2026.