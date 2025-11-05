  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nel podcast «Passa dal BSMT» Gianluca Gazzoli: «La mia mamma e quel dolore che insegna a vivere»

Covermedia

5.11.2025 - 16:30

Gianluca Gazzoli
Gianluca Gazzoli

Nel podcast «Passa dal BSMT» il conduttore racconta la perdita e l'eredità d'amore lasciata da sua madre.

Covermedia

05.11.2025, 16:30

05.11.2025, 16:34

Gianluca Gazzoli ha dedicato l’ultima puntata di «Passa dal BSMT» alla madre Giovanna, scomparsa pochi mesi fa dopo una lunga malattia. Un racconto intimo e struggente, che ha commosso il pubblico e moltiplicato i messaggi di affetto.

«Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino», ha scritto sui social il conduttore e podcaster, già volto di Radio DeeJay e Rai 1.

Nel corso dell’episodio – registrato quando la madre era ancora in terapia – Gazzoli rievoca i momenti più difficili della loro convivenza con la malattia e il coraggio con cui lei aveva scelto di affrontarla: «È la donna più forte che abbia mai conosciuto».

La puntata rappresenta un punto di svolta per il format, nato come spazio di confronto e diventato, nel tempo, un laboratorio di emozioni e consapevolezza. In «Passa dal BSMT», Gazzoli dialoga con personaggi di mondi diversi – dalla musica allo sport – raccontando fallimenti, ripartenze e fragilità con un tono autentico e diretto.

La nuova stagione del podcast, disponibile ogni lunedì e giovedì su Spotify, Apple Podcasts e YouTube, proseguirà fino a dicembre 2025. In chiusura, Gazzoli ha annunciato una serie speciale dedicata a resilienza e memoria, prevista per l’inizio del 2026.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
La Francia sospende Shein: sito fuori uso, mentre i manifestanti occupano il negozio
In arrivo la Superluna più grande dell'anno: ecco quando e dove si può ammirare al meglio
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo

Altre notizie

Cinema. Il Golden Globe alla carriera andrà ad Helen Mirren

CinemaIl Golden Globe alla carriera andrà ad Helen Mirren

Ecco chi è. Cher parla del fidanzato: «Abbiamo 40 anni di differenza, ma ci divertiamo da matti»

Ecco chi èCher parla del fidanzato: «Abbiamo 40 anni di differenza, ma ci divertiamo da matti»

«Impossibile». I misteri d'Italia in un nuovo podcast Mediaset, condotto da Matteo Bortolotti

«Impossibile»I misteri d'Italia in un nuovo podcast Mediaset, condotto da Matteo Bortolotti