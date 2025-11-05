Gianluca Gazzoli

Nel podcast «Passa dal BSMT» il conduttore racconta la perdita e l'eredità d'amore lasciata da sua madre.

Covermedia Covermedia

Gianluca Gazzoli ha dedicato l’ultima puntata di «Passa dal BSMT» alla madre Giovanna, scomparsa pochi mesi fa dopo una lunga malattia. Un racconto intimo e struggente, che ha commosso il pubblico e moltiplicato i messaggi di affetto.

«Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino», ha scritto sui social il conduttore e podcaster, già volto di Radio DeeJay e Rai 1.

Nel corso dell’episodio – registrato quando la madre era ancora in terapia – Gazzoli rievoca i momenti più difficili della loro convivenza con la malattia e il coraggio con cui lei aveva scelto di affrontarla: «È la donna più forte che abbia mai conosciuto».

La puntata rappresenta un punto di svolta per il format, nato come spazio di confronto e diventato, nel tempo, un laboratorio di emozioni e consapevolezza. In «Passa dal BSMT», Gazzoli dialoga con personaggi di mondi diversi – dalla musica allo sport – raccontando fallimenti, ripartenze e fragilità con un tono autentico e diretto.

La nuova stagione del podcast, disponibile ogni lunedì e giovedì su Spotify, Apple Podcasts e YouTube, proseguirà fino a dicembre 2025. In chiusura, Gazzoli ha annunciato una serie speciale dedicata a resilienza e memoria, prevista per l’inizio del 2026.