Gianluca Gazzoli

Rumor su Belen Rodriguez scuotono la Rai: tra voci interne e contratti in bilico.

Covermedia Covermedia

Gianluca Gazzoli è dato quasi per certo alla guida di «Sanremo Giovani» 2025.

Fonti di Adnkronos riferiscono che «manca solo la firma». Il conduttore radiofonico e digital – emerso con il podcast «Passa da Bsmt» – sarebbe la scelta definitiva di Carlo Conti e Rai.

Il percorso del contest prevede una fase di ascolto seguita da audizioni dal vivo, da cui usciranno 24 giovani che si sfideranno in quattro puntate in seconda serata su Rai 2 (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre).

In ogni puntata si passerà da 6 a 3 finalisti; la semifinale, con 12 artisti, è prevista per il 9 dicembre. La finalissima, in onda su Rai 1 il 14 dicembre, decreterà i due vincitori destinati alle Nuove Proposte del Festival 2026.

La giuria giudicante sarà composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia; a loro si affiancheranno i «giurati fuori onda» Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Rai.

Intanto Belén Rodriguez entra nella mischia dei rumor: secondo Fanpage, voci interne parlano di una spinta dei vertici Rai affinché la showgirl venga inserita nel progetto «Sanremo Giovani», nonostante le critiche sull’entità del suo compenso.

Ad oggi, però, non c’è conferma ufficiale circa un suo ruolo nella manifestazione, mentre Gazzoli resta il candidato più accreditato.