Gianluca Torre

Dalla crescita di Milano alla passione per l'ordine, fino all'inaspettata popolarità grazie al programma di Real Time. L'agente immobiliare Gianluca Torre racconta il suo percorso, tra vendite record e aneddoti esilaranti.

Covermedia Covermedia

Gianluca Torre, 54 anni, agente immobiliare e volto amatissimo di «Casa a prima vista», ha raccontato il suo rapporto con il successo e la sua filosofia di vita in un'intervista al «Corriere della Sera».

Da sempre attento alle trasformazioni urbane, ha osservato il cambiamento di Milano fin dai suoi primi segnali, intuendo le opportunità che il mercato immobiliare avrebbe offerto con la crescita della città.

«Ho assistito alla crescita della città e ho capito che l'immobiliare avrebbe seguito lo stesso trend. Durante la finale di Champions League del 2016 ho camminato a lungo per Milano e ho percepito la conferma di una grande internazionalizzazione».

Di fronte a questo fermento, non ha avuto dubbi. «I prezzi erano ancora bassi, ma la città stava decollando. Ho acquistato una piccola casa, l'ho ristrutturata e rivenduta al doppio. Lì ho capito che non era un abbaglio».

Da lì la svolta: ha ottenuto l'abilitazione, è entrato in una grande agenzia e, dopo qualche anno di rodaggio, ha trovato la sua strada.

La notorietà è arrivata quasi per caso

Oggi Torre è l'agente immobiliare con il seguito più grande tra i protagonisti di «Casa a prima vista», ma la notorietà è arrivata quasi per caso. «Prima avevo un profilo privato. È stata Warner a chiedermi di aprirlo, ma ero scettico: vedevo agenti immobiliari sui social con un approccio che non mi rappresentava».

Poi l'intuizione che ha cambiato tutto: «Ho iniziato a fare reel in cui mostravo le case come se le raccontassi a un amico, evidenziandone i punti di forza. È stato un esperimento, ma ha funzionato da subito».

La svolta è arrivata nel settembre 2023. «Dopo un paio di mesi in TV, la gente ha iniziato a fermarmi per strada. Un sabato pomeriggio, in pochi metri, una coppia mi ha chiesto un selfie, poi un bambino mi ha chiamato per nome, e subito dopo qualcuno ha urlato dalla macchina: «Vai Gianlu, numero uno!». Ho guardato la mia collega incredulo».

Tra le case più incredibili che ha venduto, Torre ricorda una villa di fine Ottocento con bunker e cinque posti auto. «Sono venuti a vederla anche personaggi famosi, ma alla fine l'ha comprata un notaio appassionato di dimore storiche». Un'altra vendita lampo? «Una casa da due milioni di euro: l'ho venduta alla prima visita a un principe tedesco».

Tanti gli aneddoti bizzarri

Non sono mancate le situazioni più bizzarre. «Una volta ho fatto visite in un appartamento dove giravano otto conigli liberi per le stanze, divisi per piano perché non andavano d'accordo».

Ma l'errore più clamoroso lo ricorda ancora con il sorriso: «Dovevo visitare un appartamento che solitamente seguiva un mio collega. Sono entrato con i clienti, ho illustrato la casa nei minimi dettagli... poi uscendo ho capito di aver sbagliato civico! Il proprietario ci aveva fatto visitare tutto in silenzio perché credeva che fosse stata sua moglie ad autorizzarci. Per fortuna i clienti non avevano ancora fatto un'offerta!».

Nonostante la visibilità, Torre rimane molto riservato sulla sua vita privata. «Ho una compagna e sono felice, ma lei non vuole apparire». E la sua casa? Super ordinata. «Non sopporto il disordine, preferisco superfici lisce e pochi quadri. Less is more».