Il comico 54enne ha scelto di mostrarsi senza filtri e di condividere una delle fasi più difficili della sua vita: quella segnata dalla depressione.

Hai fretta? blue News riassume per te Gianmarco Pozzoli per anni ha fatto divertire il pubblico raccontando con ironia la quotidianità familiare attraverso i video della Pozzolis Family.

Oggi, però, si mostra senza filtri e condividere una delle fasi più difficili della sua vita: quella segnata dalla depressione.

Lo fa attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ripercorre il dolore vissuto e lancia un invito a non sottovalutare mai il disagio psicologico.

Descrive un periodo caratterizzato da perdite profonde e cambiamenti radicali che, nel giro di pochi mesi, hanno stravolto ogni certezza.

«In meno di un anno ho perso il lavoro, un matrimonio e anche la Pozzolis Family è diventata un ricordo», racconta. Mostra di più

Per anni ha fatto divertire il pubblico raccontando con ironia la quotidianità familiare attraverso i video della Pozzolis Family.

Oggi, però, Gianmarco Pozzoli sceglie di mostrarsi senza filtri e di condividere una delle fasi più difficili della sua vita: quella segnata dalla depressione.

Lo fa attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ripercorre il dolore vissuto e lancia un invito a non sottovalutare mai il disagio psicologico.

«Ho deciso di raccontare la mia esperienza nella speranza che possa essere utile a qualcuno», esordisce il comico milanese di 54 anni.

Nel video descrive un periodo caratterizzato da perdite profonde e cambiamenti radicali che, nel giro di pochi mesi, hanno stravolto ogni certezza. «In meno di un anno ho perso il lavoro, un matrimonio e anche la Pozzolis Family è diventata un ricordo», racconta.

Il periodo più difficile

Nel suo racconto, come riporta «Vanity Fair Italia», emerge il senso di smarrimento che ha accompagnato quei mesi. Trasferitosi a Roma e lontano dai suoi punti di riferimento, Pozzoli descrive se stesso come una persona priva di energia e prospettive.

«Mi sentivo una foglia trascinata dal vento. Soltanto quando salivo sul palco riuscivo a ritrovare per qualche ora una parvenza di vitalità. Per il resto del tempo ero vuoto», confessa.

Le sue parole arrivano a distanza di quasi un anno dalla separazione da Alice Mangione, compagna di vita e di lavoro con cui aveva costruito il progetto social che li aveva resi popolari.

Un cambiamento che, insieme ad altri eventi personali, ha contribuito ad aggravare il suo stato emotivo.

La depressione e la richiesta di aiuto

Pozzoli racconta di aver progressivamente perso interesse per ciò che prima gli dava felicità. «Non riuscivo più a provare gioia, avevo dimenticato cosa fosse la leggerezza», spiega.

La depressione si è manifestata in modo sempre più intenso: «Ho perso 14 chili e sono sparito dal web. Anche i miei figli vedevano una versione indebolita del loro padre».

Guardando indietro, il comico riconosce di aver commesso un errore importante: quello di non essersi rivolto subito a uno specialista.

«Per mesi ho aspettato, pensando forse di riuscire a superare tutto da solo. Non fatelo. Chiedete aiuto immediatamente», è il consiglio che rivolge a chi si trova ad affrontare situazioni simili.

Il ricovero e la ripresa

La svolta è arrivata quando ha deciso di intraprendere un percorso di cura. Pozzoli si è fatto ricoverare presso il San Raffaele Turro, dove ha potuto confrontarsi con altre persone impegnate nella stessa battaglia.

Un'esperienza che gli ha fatto comprendere ancora più profondamente la complessità della depressione e l'importanza di affrontarla senza vergogna.

Durante il ricovero ha incontrato uomini e donne che da tempo combattevano contro il malessere psicologico. Alcuni sono riusciti a ritrovare un equilibrio, altri continuano ancora oggi il loro percorso.

Un confronto che gli ha lasciato una forte consapevolezza sul valore del sostegno professionale e umano.

Il messaggio a chi soffre

Oggi Gianmarco Pozzoli racconta di aver ritrovato serenità e stabilità. «Sto bene, sono felice e mi sento più forte di prima», afferma.

La sua testimonianza vuole essere soprattutto un incoraggiamento per chi sta attraversando un momento di sofferenza: non ignorare i segnali, non minimizzare il disagio e rivolgersi quanto prima a professionisti qualificati.

«Non aspettate che il problema diventi più grande. Intervenite subito e concedetevi la possibilità di stare meglio. Meritate di essere felici», conclude.