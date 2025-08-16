  1. Clienti privati
Fiocco rosa Gianmarco Tamberi è diventato papà: «Il nostro miracolo»

Covermedia

16.8.2025 - 13:00

Il campione olimpico e la moglie Chiara accolgono con gioia l'arrivo della piccola Camilla.

Covermedia

16.08.2025, 13:00

16.08.2025, 14:03

Fiocco rosa per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico e la moglie Chiara sono diventati genitori della piccola Camilla, venuta al mondo alla vigilia di Ferragosto.

Ad annunciare il lieto evento è stato il campione olimpico attraverso la sua pagina Instagram: «Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l'amore che abbiamo».

«Un'emozione indescrivibile»

Chiara era stata ricoverata il 13 agosto per l'ultimo controllo prima del parto, avvenuto poche ore dopo.

«Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia – ha commentato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria delle Marche -. Il fatto che abbia scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità».

Gimbo e Chiara avevano annunciato di essere in attesa del loro primo bebè a febbraio. «Un'emozione indescrivibile... A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre», aveva scritto l'atleta.

