Valeria Marini (destra) in compagnia della madre Gianna Orrù, in un'immagine di alcuni anni fa. IMAGO/ABACAPRESS

Dopo le parole della figlia tocca a Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, esprimere il suo dolore per la rottura della relazione.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te. Alcuni giorni fa, in un'intervista al «Corriere della Sera», Valeria Marini ha ammesso d'essere stata forse troppo severa con la madre in una conversazione nel settembre 2024, che ha portato a una rottura nei loro rapporti.

La showgirl ricorda che l'allontanamento è conciso con la perdita di circa 335'000 euro da parte della mamma, in seguito a una truffa con i bitcoin.

L'episodio ha gettato Gianna Orrù in profonda prostrazione.

La sentenza relativa alla truffa è attesa per novembre.

L'ultimo tentativo di riconciliazione tra le due, avvenuto il 13 aprile a «Domenica In», con l'aiuto di Mara Venier, non ha avuto successo.

A Le Iene la 87enne ha spiegato la sua amarezza: «Sono 30 anni che combatto per Valeria. Avrebbe dovuto essere più riconoscente, viste le cose che io ho fatto per lei.»

Tra le lacrime ha concluso: «Purtroppo ho dedicato la mia vita ai miei figli, tornassi indietro non lo farei più». Mostra di più

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha recentemente condiviso il suo dolore per la rottura con la figlia.

Durante un'intervista con Le Iene, Gianna ha raccontato tra le lacrime i dettagli del conflitto che le ha allontanate.

La rottura dei rapporti tra madre e figlia

Questo dopo lo sfogo della showgirl, che in un'intervista al «Corriere della Sera», aveva ammesso di essere stata forse troppo severa con la madre in una conversazione avvenuta nel settembre 2024, la quale ha poi portato a una rottura nei loro rapporti.

Da allora, le due donne non hanno più avuto contatti significativi, e durante il Natale la madre avrebbe pronunciato parole che la figlia ha definito «irripetibili».

La tensione tra le due è emersa pubblicamente dopo un acceso confronto a Domenica In. La causa del dissidio sembra essere legata a una presunta truffa che ha coinvolto la Orrù.

Da quel momento, madre e figlia hanno interrotto i rapporti.

Dopo la mediazione fallita di Mara Venier tocca a Le Iene

Dopo il tentativo di Mara Venier, come riportato anche da «novella2000.it», è stato il turno de Le Iene, che hanno cercato di mediare tra le due, ma la 87enne è rimasta ferma sulla sua posizione.

«È sempre colpa degli altri. Bisogna sempre trovare scuse. Sono 30 anni che io combatto per Valeria. Avrebbe dovuto essere più riconoscente, viste le cose che io ho fatto per lei. Se continua a parlare di me, evidentemente ha bisogno di visibilità».

La sarda ha poi così continuato il suo sfogo: «Io ho lasciato il mio lavoro per Valeria. Se tornassi indietro non l’ho rifarei più. L’ho fatto per risolvere i suoi problemi. Lei si è affacciata al mondo dello spettacolo e io ho abbandonato tutto e sono corsa a Roma».

Concludendo tra le lacrime, ha sottolineato l'importanza del rispetto: «Il rispetto è la cosa più importante. Io sono molto provata, questa truffa mi ha distrutto la vita. Non solo ho subito la truffa, mi hanno anche mancato di rispetto. Purtroppo ho dedicato la mia vita ai miei figli, tornassi indietro non lo farei più».

Attualmente, sembra che Gianna Orrù non sia pronta a perdonare la figlia, nonostante gli sforzi di quest'ultima per riaggiustare lo strappo.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.